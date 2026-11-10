Yukatel Denizli Basket, BC Prievidza deplasmanında üst tura kalma mücadelesi verecek

Yukatel Denizli Basket, BC Prievidza deplasmanında üst tura kalma mücadelesi verecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA Europe Cup G Grubu'nda ilk 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Yukatel Denizli Basket yarın BC Prievidza deplasmanında üst tura kalma mücadelesi verecek. Grupta zirveyi paylaşanları 2 galibiyet geriden takip eden Denizli Basket, rakibini ilk maçta 83-69 yenmişti.
FIBA Europe Cup G Grubu'nda oynadığı ilk 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak üst tura çıkma yarışında avantaj kaybeden Yukatel Denizli Basket yarın ikinci yarının ilk sınavında BC Prievidza'ya konuk olacak. SH Prievidza'da oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Slovakya temsilcisi grupta 5 maçta 1 galibiyet aldı. Avrupa arenasında ilk sezonunu geçiren Denizli Basket, ilk grup maçında rakibini iç sahada 83-69 yenmeyi başarmıştı. Denizli Basket grupta zirveyi paylaşan SL Benfica ve Bakken Bears'ı 2 galibiyet geriden takip ediyor.
Kaynak: DHA
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