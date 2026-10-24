Yukatel Denizli Basket, Türk Telekom'a 97-76 yenilerek 4. mağlubiyetini yaşadı

Yukatel Denizli Basket, Türk Telekom'a 97-76 yenilerek 4. mağlubiyetini yaşadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Yukatel Denizli Basket, deplasmanda Türk Telekom'a 97-76 yenildi. Konuk ekip böylece ligde 4. mağlubiyetini yaşarken Türk Telekom 4. galibiyetine ulaştı.
Salon: Ankara
Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Berk Kurtulmuş
Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 12, Schneider 11, Trifunovic 21, McKissic 12, Bankston 9, Lamb 12, Bako 5, Taylor 8, Ata Kahraman 5, Göktuğ Baş, Emircan Koşut 2
Yukatel Denizli Basket: Ivey 14, Bailey 12, Meeks 9, Pecarski 2, Mahir Ağva 4, Dunn 14, Mustafa Yılmaz 4, Erten Gazi 2, Amzil 4, Egemen Güven 9, Yaman Alişan 2
1. Periyot: 29-13
Devre: 47-40
3. Periyot: 75-57
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom, sahasında Yukatel Denizli Basket'i 97-76 yendi.
Bu sonuçla Türk Telekom ligdeki 4. galibiyetini aldı, Yukatel Denizli Basket ise 4. mağlubiyetini yaşadı.
Kaynak: AA
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