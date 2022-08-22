Kayserispor'da Thiam oynadı, Mario oynamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor'da Thiam oynadı, Mario oynamadı

22.08.2022 09:36
Kayserispor'da Thiam oynadı, Mario oynamadı

Yukatel Kayserispor'da sakatlıktan çıkan Mame Thiam, Başakşehir maçında forma giyerken son gün sakatlanan Gavranovic ise kadroda yer almadı.

Yukatel Kayserispor'da sakatlıktan çıkan Mame Thiam, Başakşehir maçında forma giyerken son gün sakatlanan Gavranovic ise kadroda yer almadı.

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan ve müsabakayı 2-0 yenik tamamlayan Yukatel Kayserispor'da sakatlığı geçen Mame Thiam ile kart cezası biten Ali Karimi ilk on birde sahaya çıktı. Kayserispor'un genç futbolcusu Baran Ali Gezek de, maçın 74. dakikasında Cardozo'nun yerine oyuna dahil olarak ilk maçına çıktı.

İstanbul'a götürülen, ancak sol uyluk arka kas grubundaki zorlanma oluşan Mario Gavranovic ise, maç kadrosundan çıkarılırken sakatlıkları bulunan Olivier Kemen ve Joseph Attamah da Başakşehir'e karşı forma giyemedi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Erdinç Sözer: 'Antwerp maçını kazanıp, tur atlamak istiyoruz' Erdinç Sözer: 'Antwerp maçını kazanıp, tur atlamak istiyoruz' Çağdaş Atan: 'Maçı detaylarda kaybettik' Çağdaş Atan: 'Maçı detaylarda kaybettik'
Kaynak: İHA

Kayserispor, Mame Thiam, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da Thiam oynadı, Mario oynamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:17 Milli futbolcu Cenk Özkacar, Valencia'ya transfer oldu
09:17 Fenerbahçe'nin Kadıköy'de konuğu Adana Demirspor! İşte muhtemel 11'ler...
09:13 Ekrem İmamoğlu konuşurken kelimeleri toparlayamadı! Dilek İmamoğlu'nun tedirgin hali kameraya yansıdı
09:01 Araç sahiplerine kötü haber! Gelecek zamla birlikte benzinin litre fiyatı 21 lirayı aşacak
08:57 Kafalar grubu üyesi Fatih Yasin'in evliliği tek celsede sona erdi
08:40 Rusya lideri Putin'in en yakınlarından olan Dugin'in kızı öldürülmüştü! Bombalı saldırıyı üstlenip savaş ilan ettiler
08:06 Koronavirüs ve maymun çiçeğinin ardından bir de domates gribi çıktı! İşte en çok görülen belirtiler...
07:48 Meteoroloji'den İstanbul'un da içinde olduğu 5 bölgeye sağanak yağış uyarısı
02:22 Muğla'da arı yüklü kamyonla otomobilin karıştığı kazada 4 kişi can verdi
00:30 ABD'de kadın futbolcu gol sevinci sonrası tribünlere sırtını dönerek kalçasını salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 09:36:42. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserispor'da Thiam oynadı, Mario oynamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement