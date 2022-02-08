Üye Girişi
Yukatel Kayserispor maçından notlar - Son Dakika

Yukatel Kayserispor maçından notlar

08.02.2022 20:29
Yukatel Kayserispor maçından notlar

İsmail Kartal 3 değişiklik yaptıSarı-lacivertlilerde 6 eksikMert Hakan 5 maç sonra 11'deTaraftarın ilgisi azMustafa AKIN / İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u konuk etti.

İsmail Kartal 3 değişiklik yaptı

Sarı-lacivertlilerde 6 eksik

Mert Hakan 5 maç sonra 11'deTaraftarın ilgisi az

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Saat 20.30'da başlayan maçta hakem Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Hakan Yemişken üstlendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de son oynanan Medipol Başakşehir maçına göre Kayserispor karşısına 3 değişiklikle çıktı. Kartal, Sosa'nın yerine Ozan'a, İrfan Can'ın yerine Mert Hakan'a, Pelkas'ın yerine ise Valencia'ya görev verdi. İsmail Kartal, mücadeleye şu 11'le çıktı: Berke, Nazım, Min-jae, Szalai, Ferdi, Osayi-Samuel, Ozan, Crespo, Mert Hakan, Valencia, Berisha.SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİKFenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısına 6 eksikle çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay, Novak, Gustavo, İrfan Can, Mesut Özil ve gribal enfeksiyonu bulunan Zajc forma giyemeyen isimler oldu.MERT HAKAN 5 MAÇ SONRA 11'DEFenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, 5 maç sonra ilk 11'de görev aldı. Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor karşısında ilk 11'de görev alan Mert Hakan, Fraport TAV Antalyaspor, Altay ve Demir Grup Sivasspor maçlarında görev alamamıştı. Mert Hakan, ligdeki son maçta Medipol Başakşehir'e karşı oyuna sonradan dahil olmuştu. TARAFTARIN İLGİSİ AZ

Fenerbahçeli taraftarlar, Yukatel Kayserispor maçına ilgi göstermedi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maça az sayıda taraftar geldi.


YORUMLAR
500

Türkiye Kupası, İsmail Kartal, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor maçından notlar - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
20:19 Miras kavgası kanlı bitti! Ağabey cezaevinde, kardeşi ve eşi mezarda
20:17 CHP'li Özel, Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları hakkında konuştu: Anayasa metnine göre aday olamıyor
20:16 Türkiye Kupası'nda önemli zafer! 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti
19:52 Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi
19:50 Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün imzayı attığı yeni takımı
19:43 2022 Oscar Ödülleri heyecanı başladı! İşte adaylar!
19:40 6'lı liderler zirvesi öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sürpriz ziyaret! İşte ele alınan konu başlıkları
19:40 HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı!
19:33 Son Dakika: Benzine zam geldi, işte il il yeni fiyatlar
19:32 Dünyaca ünlü futbolcu ani bir kararla milli takımı bıraktı: Bir daha geri dönmeyeceğim, son kararım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 20:36:12. #1.12#
SON DAKİKA: Yukatel Kayserispor maçından notlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement