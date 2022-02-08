Yukatel Kayserispor maçından notlar

İsmail Kartal 3 değişiklik yaptı
Sarı-lacivertlilerde 6 eksikMert Hakan 5 maç sonra 11'deTaraftarın ilgisi az
Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Saat 20.30'da başlayan maçta hakem Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Hakan Yemişken üstlendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de son oynanan Medipol Başakşehir maçına göre Kayserispor karşısına 3 değişiklikle çıktı. Kartal, Sosa'nın yerine Ozan'a, İrfan Can'ın yerine Mert Hakan'a, Pelkas'ın yerine ise Valencia'ya görev verdi. İsmail Kartal, mücadeleye şu 11'le çıktı: Berke, Nazım, Min-jae, Szalai, Ferdi, Osayi-Samuel, Ozan, Crespo, Mert Hakan, Valencia, Berisha.SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİKFenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısına 6 eksikle çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay, Novak, Gustavo, İrfan Can, Mesut Özil ve gribal enfeksiyonu bulunan Zajc forma giyemeyen isimler oldu.MERT HAKAN 5 MAÇ SONRA 11'DEFenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, 5 maç sonra ilk 11'de görev aldı. Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor karşısında ilk 11'de görev alan Mert Hakan, Fraport TAV Antalyaspor, Altay ve Demir Grup Sivasspor maçlarında görev alamamıştı. Mert Hakan, ligdeki son maçta Medipol Başakşehir'e karşı oyuna sonradan dahil olmuştu. TARAFTARIN İLGİSİ AZ
Fenerbahçeli taraftarlar, Yukatel Kayserispor maçına ilgi göstermedi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maça az sayıda taraftar geldi.
Kaynak: DHA
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