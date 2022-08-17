Kayserispor PFDK'lık oldu - Son Dakika
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Kayserispor PFDK'lık oldu

17.08.2022 15:18
Kayserispor PFDK'lık oldu

Yukatel Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Yukatel Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedildi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; geride kalan hafta Kadir Has stadında oynanan İstanbulspor maçında usulsüz seyirci alınması nedeniyle Kayserispor kulübü, Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Ayrıca Kayserispor kulüp görevlilerinden Rıfat Taş, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor PFDK'lık oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor PFDK'lık oldu - Son Dakika
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