Ayrıca Kayserispor kulüp görevlilerinden Rıfat Taş, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Kayserispor PFDK'lık oldu - Son Dakika

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