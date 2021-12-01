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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

01.12.2021 19:20
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞHakemler: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Ali KöseoğluTOFAŞ: Shepherd 14, Cook 5, Zubcic 17, Cruz 20, Simmons 10, Emre Tanışan 2, Berke Büyüktuncel, Yiğit Arslan 8, Berk Uğurlu 15, Muhsin Yaşar 6Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Upson 11, Lucas 13, Altan Erol 4, Sestina 21, Lomazs...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Ali Köseoğlu

TOFAŞ: Shepherd 14, Cook 5, Zubcic 17, Cruz 20, Simmons 10, Emre Tanışan 2, Berke Büyüktuncel, Yiğit Arslan 8, Berk Uğurlu 15, Muhsin Yaşar 6

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Upson 11, Lucas 13, Altan Erol 4, Sestina 21, Lomazs 6, Serkan Menteşe, Smith 13, Emircan Koşut 4, Hakan Yapar 2, Thomas Akyazılı 3

1. Periyot: 22-23

Devre: 50-40

3. Periyot: 71-58

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında TOFAŞ, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 97-77 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

Basketbol Süper Ligi, Yener Yılmaz, Merkezefendi, Berk Uğurlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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