Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu'nun YKS başarısı

Moradaoğlu, Karadeniz ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile yarın deplasmanda yapacağı maç için Danimarka 'ya giden kafilesinde yer alıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( YKS ) sonuçlarına göre eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi olan Trabzonspor 'un 19 yaşındaki kalecisi Kağan Moradaoğlu, tam burslu olarak Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 'ni kazandı.

Kaynak: AA

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