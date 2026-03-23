Yüksekova ve Trabzonspor Berabere Kaldı

YÜKSEKOVA Spor Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17'nci hafta erteleme maçında Trabzonspor Kadın Futbol Takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Şemdinli İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, devre golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda konuk ekip Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, 69'uncu dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı Donjeta Halilaj kullanarak gole çevirdi ve Trabzonspor, 1-0 öne geçti. Bu gole hızlı yanıt veren Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, Mariem Houij'in 72'nci dakikada kaydettiği golle skoru eşitledi: 1-1. Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet için mücadele etse de maçta başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Karşılaşmayı Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Kulüp Başkanı Feyzi Yıldırım, kulüp yöneticileri ve çok sayıda taraftar izledi.