Spor

Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı zirve iddiasını sürdürüyor

13.02.2026 11:30
Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, üst üste elde ettiği şampiyonlukların ardından yükseldiği Süper Lig'de sergilediği başarılı performansla dikkati çekiyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 yıl önce kurulan kadın futbol takımı, 2024'te Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'ni, geçen yıl ise TFF Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren ilçe temsilcisi, güçlü rakiplerine karşı ortaya koyduğu performansla üst sıralara tutunmayı başardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takım otobüsü hediye etmesiyle motivasyonu artan Yüksekovaspor, oynadığı son 7 lig maçından da galip ayrıldı.

Ligde 2 maç eksiğine rağmen 33 puanla beşinci sırada yer alarak zirve iddiasını sürdüren Yüksekova ekibi, yarın Galatasaray Gain ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki halı sahada antrenman yapan Yüksekovaspor, Hakkari Merzan Şehir Stadı'nda oynanacak maçı kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

"Takım olarak çok iyi durumdayız"

Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı Antrenörü Bayram Yıldırım, AA muhabirine, Süper Lig'de oynadıkları son 7 maçtan galip ayrıldıklarını söyledi.

Takımın moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yarın Galatasaray'ı konuk edeceğiz. İnşallah bu maçı da kayıpsız atlatıp yolumuza devam edeceğiz. Takım olarak çok iyi durumdayız. Süper Lig'e yeni katılmış bir takım olarak 2 maç eksiğimize rağmen 33 puanla beşinci sırada yer almak bizim için önemli bir başarı. Galatasaray maçını da 3 puanla kapatıp önümüze bakmak istiyoruz."

Takımın ana kadrosunu koruduklarını, yalnızca iki takviye yaptıklarını anlatan Yıldırım, "Yeni transferlerin takıma katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hava şartları nedeniyle antrenmanlarımızı halı sahada sürdürüyoruz. Çok şükür sakat ya da kart cezalısı oyuncumuz yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kulübe hediye ettiği otobüsün kendileri için çok anlamlı ve önemli bir destek olduğunu dile getiren Yıldırım, takımı destekleyen herkese teşekkür etti.

"Moral ve motivasyonumuz yüksek"

Takım kaptanı Beyza Kocatürk de Süper Lig'e yeni yükselmelerine rağmen şampiyonluğa oynayan ilk dört takımın ardında yer almanın önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Galatasaray maçında puan ya da puanlar alarak daha üst sıralara çıkmayı hedeflediklerini ifade eden Beyza Kocatürk, verilen otobüs desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Takıma yeni katılan Bahar Kol ise yaklaşık üç haftadır Yüksekova'da olduğunu belirtti.

Üst sıralarda yer alan bir takıma katıldığı için mutlu olduğunu dile getiren Bahar Kol, "Moral ve motivasyonumuz yüksek. Elimden geldiğince takıma katkı sağlamak istiyorum. Takım arkadaşlarım çok sıcakkanlı. Galatasaray maçından puan ya da puanlar almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

