Yüksel Yıldırım büyük hayalini açıkladı! Gerçekleştirirse yer yerinden oynar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksel Yıldırım büyük hayalini açıkladı! Gerçekleştirirse yer yerinden oynar

Yüksel Yıldırım büyük hayalini açıkladı! Gerçekleştirirse yer yerinden oynar
09.05.2026 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, geleceğe yönelik açıklamalarda bulundu. Büyük hayalini ve hedefini açıklayan Yüksel Yıldırım ''Samsun’da bir gün mutlaka Şampiyonlar Ligi müziğini çaldıracağız. Şampiyon olmak istiyoruz'' dedi.

Bayrampaşa’da özel bir otelde İstanbul Samsunsporlular Derneği’nin düzenlediği ‘Atatürk’lü Arma Avrupa’da’ adlı kitap tanıtım etkinliği düzenlendi. İstanbul'da yaşayan Samsunspor'un taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, kulüp yöneticileri, İstanbul Samsunsporlular Derneği Başkanı Hakan Ardal, şarkıcı Çağla Korkmaz, taraftarlar ve spor yorumcuları katıldı.

''BİR GÜN MUTLAKA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ ÇALDIRACAĞIZ''

Etkinlikte konuşan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, taraftarlara Samsun'da bir gün mutlaka Şampiyonlar Ligi müziğini çaldıracaklarını söyledi. Hayalini ve hedefini açıklayan Yıldırım, ''Şampiyon olmak istiyoruz. Ama bu benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil, futbolcuların da yapabileceği bir şey değil, yeter ki taraftarlar bu son Galatasaray maçında olduğu gibi tribünleri doldursunlar. O maçta da gördük ki Samsunspor taraftarı stadı tamamen doldurduğunda ve galibiyeti istediğinde futbolcular bunu rahatlıkla yapabiliyorlar. Galatasaray'a karşı sansasyonel bir galibiyet aldık. Önümüzdeki sene yine Avrupa kupalarına gitmek için oynayacağız. Teknik direktörde Alman ekolünden vazgeçmeyeceğim. Çünkü benim aradığım disiplin onlarda var. Bugüne kadar gelen hocalar içerisinde en iyisinin Fink olduğunu söylemem lazım. Allah bana nasip etti ve Samsunspor başkanı oldum. Açıkçası çocukken hiç aklıma bile gelmeyecek bir şeydi. İyi ki Samsunsporluyuz. Başarılar elde ediyoruz. Yavaş yavaş tırmanıyoruz. Büyük kulüp kültürü oluşturmamız lazım. Samsun'un çocukları yıllarca üzüntüden ağlamışlardı. Şimdi ise yüzleri gülüyor ve bu da beni çok mutlu ediyor.'' dedi.

Yüksel Yıldırım büyük hayalini açıkladı! Gerçekleştirirse yer yerinden oynar

''SİZLERDEN HİÇBİR FARKIM YOK''

Ardından söz alan yazar Mehmet Yılmaz ise Samsunspor ve çocuklar temalı bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmalarını ardından Samsunspor tribünlerinin gol müziği olan ‘ara beni öptüm seni’ şarkısıyla ünlenen Çağla Korkmaz, taraftarlara ve geceye katılanlara mini bir konser verdi. Konser öncesinde konuşan Korkmaz, ''Oldukça kötü bir zamandan geçiyordum ama Samsunspor taraftarlarının ‘Ara beni'yi sahiplenmesi beni adeta yeniden ayağa kaldırdı. Bu nedenle kendimi bir Samsunsporlu gibi hissediyorum, sizlerden hiçbir farkım yok. Gol müzikleri çaldıkça çok mutlu oluyorum.'' diye konuştu.

Yüksel Yıldırım büyük hayalini açıkladı! Gerçekleştirirse yer yerinden oynar

HATIRA FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ

Etkinlik, imzalı forma ve Samsunspor'un Avrupa macerası çalışması olan tablonun sunumunun ardından, hatıra fotoğrafları çekilerek sona erdi.

Yüksel Yıldırım, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüksel Yıldırım büyük hayalini açıkladı! Gerçekleştirirse yer yerinden oynar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçişi kenti ikiye böldü Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişi kenti ikiye böldü
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
CHP’li Veli Ağbaba’dan, Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in ’1 milyon Euro’ iddiasına yanıt CHP'li Veli Ağbaba'dan, Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek'in '1 milyon Euro' iddiasına yanıt
Ünlü oyuncunun Trump paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı Ünlü oyuncunun Trump paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı
Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı

18:46
Galatasaray-Antalyaspor mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Antalyaspor mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:40
“Garibanlığın gözü kör olsun“ dedirten olay
"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten olay
17:46
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson bekleneni yaptı
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson bekleneni yaptı
17:27
Abdullah Kiğılı’dan Hakan Safi’ye destek
Abdullah Kiğılı'dan Hakan Safi'ye destek
16:59
Bir ilimiz ayakta 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
16:46
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı Gözler Hakan Çalhanoğlu’nu aradı
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı! Gözler Hakan Çalhanoğlu'nu aradı
16:07
Özgür Özel geri adım atmıyor Meydandan Akın Gürlek’e çağrı yaptı
Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı
15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 18:56:17. #7.13#
SON DAKİKA: Yüksel Yıldırım büyük hayalini açıkladı! Gerçekleştirirse yer yerinden oynar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.