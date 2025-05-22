Yüksel Yıldırım\'dan Galatasaray\'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa\'da oyna

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, gelecek sezon Avrupa'da mücadele etme hakkını garantiledi. Bu doğrultuda başkan Yüksel Yıldırım, transferde harekete geçti.

KEREM DEMİRBAY'A TELEFON

Ligde ve Avrupa'da mücadele edecek Samsunspor'da güçlü bir kadro kurulması hedeflenirken Yüksel Yıldırım'dan bir hamle geldi. Yıldırım, Galatasaray'da forma şansı az bulan Kerem Demirbay ile iletişime geçti.

"BİZE GEL, AVRUPA'DA İLK 11 OYNA"

31 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu telefonda arayan Yıldırım, "Seneye güçlü bir kadro kurmak istiyoruz. Seni de aramızda görmek güzel olur. Bize gel, Avrupa'da her maç ilk 11'de oyna. Gücümüze güç kat." dediği öğrenildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan Kerem Demirbay'ın sezon sonunda takımdan ayrılacak daha çok forma giyebileceği bir takıma gitmesi bekleniyor. Bu sezon 33 maça çıkan deneyimli isim, 3 asistlik performans sergiledi.