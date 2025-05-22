Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da oyna - Son Dakika
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Spor

Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da oyna

Yüksel Yıldırım\'dan Galatasaray\'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa\'da oyna
22.05.2025 21:22
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Gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek olan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, Galatasaraylı oyuncu Kerem Demirbay'ı kadrosuna katmak adına telefonla aradı. Yıldırım'ın deneyimli oyuncuya ''Bize gel, seneye Avrupa'da ilk 11'de oyna'' dediği öğrenildi.

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, gelecek sezon Avrupa'da mücadele etme hakkını garantiledi. Bu doğrultuda başkan Yüksel Yıldırım, transferde harekete geçti.

KEREM DEMİRBAY'A TELEFON

Ligde ve Avrupa'da mücadele edecek Samsunspor'da güçlü bir kadro kurulması hedeflenirken Yüksel Yıldırım'dan bir hamle geldi. Yıldırım, Galatasaray'da forma şansı az bulan Kerem Demirbay ile iletişime geçti.

Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da oyna

"BİZE GEL, AVRUPA'DA İLK 11 OYNA"

31 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu telefonda arayan Yıldırım, "Seneye güçlü bir kadro kurmak istiyoruz. Seni de aramızda görmek güzel olur. Bize gel, Avrupa'da her maç ilk 11'de oyna. Gücümüze güç kat." dediği öğrenildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan Kerem Demirbay'ın sezon sonunda takımdan ayrılacak daha çok forma giyebileceği bir takıma gitmesi bekleniyor. Bu sezon 33 maça çıkan deneyimli isim, 3 asistlik performans sergiledi.

Yüksel Yıldırım, Kerem Demirbay, Galatasaray, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da oyna - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Candan:
    al işte sana cincon maçlarında aklıyla kalbî çelişecek bir oyuncu daha.. 6 puan garanti.. haydi hayırlısı olsun 1 4 Yanıtla
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