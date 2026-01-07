Yüksel Yıldırım'dan Musaba'ya olay sözler: Paracı şovmen - Son Dakika
Yüksel Yıldırım'dan Musaba'ya olay sözler: Paracı şovmen

Yüksel Yıldırım\'dan Musaba\'ya olay sözler: Paracı şovmen
07.01.2026 15:42
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'ye transfer olan ve Süper Kupa maçında eski takımına karşı oynayan Anthony Musaba'yı eleştirdi. Yıldırım, Musaba'nın ayrılık sürecinde veda etmemesi ve maçtaki tavırlarını eleştirirken, kulübün Musaba için paylaştığı teşekkür mesajını da maç sonrası kaldırdıklarını belirtti. Yıldırım, Musaba'nın maç sonrası gözyaşlarına ve taraftarı coşturmasına tepki gösterdi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe'ye karşı oynayan eski futbolcuları Anthony Musaba hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"VEDA ETMEDİ, HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

Yıldırım, Musaba'nın transfer sürecinde kulübe, teknik ekibe ve takıma veda etmediğini belirterek, "Anthony Musaba, çok terbiyesizlik yaptı. Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye gidiyorsun. 2 Ocak'ta para yattı. 6 Ocak'ta maça çıkıyorsun. Takıma, hocaya, bize veda etmedi" şeklinde konuştu.

TEŞEKKÜR MESAJI KALDIRILDI

Samsunspor'un Musaba için yayımladığı teşekkür mesajına da değinen Yüksel Yıldırım, "Kulüp olarak kendisine bir teşekkür mesajı yayınladık, bize yaptığı ekonomik katkıdan dolayı. Dünkü maçtan sonra teşekkür yazımızı kaldırdık" dedi.

"DANSLAR YAPIYOR, TARAFTARI COŞTURUYOR"

Musaba'nın maçtaki davranışlarını da eleştiren Yıldırım, oyuncunun gollerden sonra yaptığı hareketlere, "Dünyada bir oyuncu eski takımına gol atınca sevinmiyor bile. Musaba'da bunların hiçbiri yokmuş. Dün şok oldum. Gollerden sonra danslar yapıyor, taraftarı coşturuyor" diyerek tepki gösterdi.

"TAMAMEN PARACI… ÇOK ŞOVMEN"

Samsunspor Başkanı, Musaba'nın maçtan sonraki görüntüleriyle ilgili de, "Tamamen paracı bir oyuncu. Bir de maçtan sonra canlı yayında ağlıyor. Ne ağlıyorsun ya? Neymiş, duygulanmış. Çok şovmen bir adam. İnanılmaz kızdım, üzüldüm" dedi.

Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe, Samsunspor, Süper Kupa, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüksel Yıldırım'dan Musaba'ya olay sözler: Paracı şovmen - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Nevzat kol Nevzat kol:
    Gerçekten karaktersiz bir futbolcu. hayvanlar bile yemek yediği kaba pislemez. paradan daha önemli Şeyler var hayatta. Karakter, Saygı , vefa gibi. 34 22 Yanıtla
    Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Neden karektersiz olsun serbest kalma bedeli koyulmuş sözleşmesine verdiler parayı aldılar. Gol atınca attırınca sevinmesi gayet normal Samsunspor içinde tek kötü bir kelimesi yok herkes gibi onunda hedefleri idealleri var. Samsunsporun başkanı her fener maçı öncesi ileri geri konuşunca neden sus pus oluyorsunuz. Onu bunu bahane etmeyi bırakın bunun altında kıskançlık yatıyor başkada bir şey değil. 12 12
  • 198919 198919:
    tamamen yasal çerçevede alınan bir oyuncu. tabiki sevincini de yaşayacak. Samsunspor’a karşı hakaret aşağılama vs. de yapmadı. ne demeye ortalığı karıştırıyorsunuz. siz gidin başka takıma gidip eski takımının paçavralarıyla gezenleri ve eski takımına karşı sahada yürüyenleri eleştirin yiyorsa 22 17 Yanıtla
  • Fuat göker Fuat göker:
    Ben bir fener li olarak Musamba hareketini doğru bulmadım. 17 16 Yanıtla
  • 125896 125896:
    karakter olsa zaten malum takıma gitmez 15 15 Yanıtla
  • 250934 250934:
    Futbolun kendi zaten bir showdur, Sen Galatasaray a sesini çıkarmayıp Fenere saydırırken Show mu yapıyordun yoksa , Galatasaray’ı tuttugun için miydi başğaaaan 13 14 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
