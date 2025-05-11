Yumurtalık Motosiklet Festivali, Binlerce Katılımcıyı Ağırladı - Son Dakika
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Yumurtalık Motosiklet Festivali, Binlerce Katılımcıyı Ağırladı

Yumurtalık Motosiklet Festivali, Binlerce Katılımcıyı Ağırladı

Adana'da düzenlenen Motosiklet Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunlarını Yumurtalık Zeytinbeli Sahili'nde buluşturdu. Festivalde el emeği ürünler sergilendi, konuklara hediyeler verildi ve çeşitli etkinliklerle katılımcılara eğlenceli anlar sunuldu.

11.05.2025 10:35  Güncelleme: 10:39
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Adana'da Yumurtalık Belediyesi'nin düzenlediği Motosiklet Festivali, Türkiye'nin her yerinden insanları Yumurtalık Zeytinbeli Sahili'nde buluşturdu.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, güneyin yıldızı Yumurtalık'a gelen tüm misafirlere teşekkür etti. Yumurtalık Belediyesi'nin iştiraki olan 'Güney Yıldızı Büfeleri'nin sponsorluğunda düzenlenen festival kapsamında Yumurtalıklı kadınlar el emeği ürünlerini sergileme fırsatı da buldu. Başkan Altıok, festivale katılan annelerin gününü kutlarken, engelli ve özel çocuklarla da tek tek ilgilendi ve çeşitli hediyeler sundu.

Türkiye'nin dört bir yanından motorcu grupların yanı sıra, yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı festivalin ilk gününde Yumurtalık'ta olağanüstü güzellikten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Altıok, masmavi denizin, tarihin, doğanın ayrıcalıklı adresi Yumurtalık'tan tüm Türkiye'ye selamlarını ve sevgilerini sundu.

Festival alanında yüzlerce çadır kuran, karavanlarıyla ilçeye adeta akın eden vatandaşların hem ekonomik hem de sosyal bir katkı sunduğuna dikkat çeten Başkan Altıok, "Yumurtalık'ta 01 Adana plakasından başlayıp 81 plakaya kadar tüm illerimizden insanlarımızı araçlarıyla birlikte görmek bizlere onur verdi. Güneyin yıldızı Yumurtalık'ta hep birlikte unutulmaz anlar yaşıyoruz. Motosiklet festivalimiz geniş kapsamıyla düzenlenen ilk festival olma ünvanını taşıyor" diye konuştu.

Altıok'un motosiklet gösterisi sunduğu, gönüllerince eğlenen insanların halay da çektiği festival kapsamında penaltı yarışmaları, konserler, voleybol turnuvası düzenlendi, kamp ateşi yakıldı, vatandaşlar sahilde canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlenme fırsatı buldu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yumurtalık Motosiklet Festivali, Binlerce Katılımcıyı Ağırladı - Son Dakika

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