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Futbolcu kafasından fişekle vurulunca Yunan derbisi yarıda kaldı - Son Dakika

Futbolcu kafasından fişekle vurulunca Yunan derbisi yarıda kaldı

Son Güncelleme: 23.10.2023 10:31

Olympiakos'un sahasında Panathinaikos'u ağırladığı derbi yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Saha kenarında ısınan Panathinaikos'un İspanyol futbolcusu Juankar'ın kafasına işaret fişeği isabet ederken, futbolcu hastaneye götürüldü. Yaşananların ardından iki takım futbolcuları da soyunma odasına gitti ve mücadele ertelendi.

Yunanistan Ligi'nin 8. haftasında oynanan Olympiakos- Panathinaikos maçı çıkan olaylar nedeniyle devam edemedi. Olympiakos'un Panathinaikos karşısında beraberlik golünü atması sonrası taraftarlar sevinçten adeta çılgına döndü. Sahaya atılan havai fişeklerden biri Panathinaikos'un saha kenarında ısınan futbolcusu Juankar'ın başına isabet etti.

MAÇ YARIDA KALDI

Yaşanan olayın ardından Juankar apar topar hastaneye götürüldü. Futbolcular ve hakemler ise soyunma odasına gitti. Maç tatil edilirken Olympiakos Başkanı Marinakis, maçın oynanması gerektiğini belirtti.

Yunan derbisinde futbolcu kafasından fişekle vuruldu, maç yarıda kaldı

"SADECE BİR OYUNCUDA SORUN OLDU"

Marinakis yaptığı açıklamada, "Yönetmeliklere göre, maçın oynanması lazım. Bir havai fişek atıldı, her iki takımdan da oyuncular ısınıyordu, sadece bir oyuncuda sorun oldu. Doktor en başından beri havai fişeğin Juankar'a gelmediğini söyledi zaten." dedi.

Yunan derbisinde futbolcu kafasından fişekle vuruldu, maç yarıda kaldı
Marinakis (sağda)

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Marinakis ayrıca, "Panathinaikos - AEK maçında sahaya kaç tane havai fişek attılar, neler neler oldu. Şimdi ilk havai fişekte oyuncu kendini yere bıraktı. Bir adım ileri gitmek yerine on adım geri gidiyoruz. Bu tür şeylerden kaçmayalım. Panathinaikos'un başkanı olsam 'Çıkın topunuzu oynayın' derdim. Hayal kırıklığına uğradım." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Futbolcu kafasından fişekle vurulunca Yunan derbisi yarıda kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbolcu kafasından fişekle vurulunca Yunan derbisi yarıda kaldı - Son Dakika
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