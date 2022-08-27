16 Yaş Altı Dünya Erkekler Sutopu Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

16 Yaş Altı Dünya Erkekler Sutopu Şampiyonası

27.08.2022 20:10
16 Yaş Altı Dünya Erkekler Sutopu Şampiyonası

Yunanistan'da düzenlenen 16 Yaş Altı Dünya Erkekler Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye 8. oldu.

Yunanistan'da düzenlenen 16 Yaş Altı Dünya Erkekler Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye 8. oldu.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Volos şehrinde düzenlenen organizasyonda milli takım, Güney Afrika ve Macaristan ile birlikte yer aldığı G Grubu'nda 2'nci oldu.

Klasman maçlarında Malta'yı 13-8 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, İtalya, Sırbistan ve Hırvatistan'a ise kaybetti.

Milli takım, bu sonuçlarla organizasyonu 8. sırada tamamladı.

YORUMLAR
500
16 Yaş Altı Dünya Kadınlar Sutopu Şampiyonası 16 Yaş Altı Dünya Kadınlar Sutopu Şampiyonası Dönüş yapan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu Dönüş yapan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu
Kaynak: AA

Güney Afrika, Yunanistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 16 Yaş Altı Dünya Erkekler Sutopu Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:53 Sedat Peker'in iddiaları Ümit Özdağ'ı harekete geçirdi! Suç duyurusunda bulunacağını açıkladı
19:48 Haaland takımına hayat verdi! Manchester City, 2-0'dan dönüp kazandı
19:36 Türkiye'de balıkçıların ağına takılmıştı! 30 kişiyi aynı anda öldürecek güce sahip olduğu ortaya çıktı
19:36 Sedat Peker'in SPK iddialarıyla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Suç duyusunda bulunacağız
19:05 Liverpool'dan tarihe geçen galibiyet! Bournemouth kalesine gol olup yağdı
18:35 Genç kızdan akılalmaz itiraf: Annem Afrika'ya gidip erkeklerle ilişkiye giriyor
18:24 Suriye'ye operasyon ne zaman? İletişim Başkanı Fahrettin Altun yanıtladı
18:09 Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi yaşanıyor
17:49 Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı
17:18 Tartıştığı kadın, komiser yardımcısını başından vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 20:10:40. #1.13#
SON DAKİKA: 16 Yaş Altı Dünya Erkekler Sutopu Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement