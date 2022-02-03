Yunanistan'da genç futbolcu sahada yaşamını yitirdi!

Okullar pazartesi günü açılacak mı? Öğrenci ve velilerin merak ettiği soru yanıt buldu

Yunanistan 2. Futbol Ligi takımlarından Ilioupoli'de forma giyen 22 yaşındaki Alexandros Lampis, Ermionida ile yapılan maçın 5. dakikasında sahada kalp krizi geçirdi.

YETERSİZ KALDI

Stat içinde defibrilatör (ritmi bozulmuş kalbe geri dönmesi için yüksek değerde elektrik akımı veren cihaz) olmadığı için Lampis'e yapılan müdahaleler yetersiz kaldı. Ambulans uçak da yaklaşık 30 dakika sonra geldi.

"BÜTÜN ŞEHİR YAS TUTUYOR"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aleko'muz, dostumuz, kardeşimiz, çok haksız yere gittin. Bütün takım ve bütün şehir yas tutuyor. Kelimeler ağızdan çıkmıyor" ifadeleri yer aldı.