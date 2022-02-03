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Yunanistan'da genç futbolcu sahada yaşamını yitirdi! - Son Dakika

Yunanistan'da genç futbolcu sahada yaşamını yitirdi!

03.02.2022 10:07

Yunanistan'da Ilioupoli forması giyen 22 yaşındaki futbolcu Alexandros Lampis, Ermionida maçının 5. dakikasında kalp krizi geçirdi. Sağlık ekipleri müdahale etti ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yunanistan 2. Futbol Ligi takımlarından Ilioupoli'de forma giyen 22 yaşındaki Alexandros Lampis, Ermionida ile yapılan maçın 5. dakikasında sahada kalp krizi geçirdi.

YETERSİZ KALDI

Stat içinde defibrilatör (ritmi bozulmuş kalbe geri dönmesi için yüksek değerde elektrik akımı veren cihaz) olmadığı için Lampis'e yapılan müdahaleler yetersiz kaldı. Ambulans uçak da yaklaşık 30 dakika sonra geldi.

Spor dünyasını sarsan olay! Genç futbolcu sahada hayatını kaybetti

"BÜTÜN ŞEHİR YAS TUTUYOR"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aleko'muz, dostumuz, kardeşimiz, çok haksız yere gittin. Bütün takım ve bütün şehir yas tutuyor. Kelimeler ağızdan çıkmıyor" ifadeleri yer aldı.

YORUMLAR (1)
  • Muhammed İrvasa: Bu futbolcu aşı olmamış olsaydı. Aşı olmadi sahada kalp krizinden öldü diye haber yapardınız... Ama tam tersi olduğu için sahada öldü yazabiliyorsunuz. Bu coronadan sonra kaçıncı kalp rahatsızlığı yaşayan futbolcu kaç tanesi hangi aşıyı olmuştu haberini yapında gerçek bir haber okuyalım. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Kalp Krizi, Yunanistan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunanistan'da genç futbolcu sahada yaşamını yitirdi! - Son Dakika Spor


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