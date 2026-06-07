Yunus Akgün: 'Dünya Kupası'na Hazırız'

A Milli Takım oyuncularından Yunus Akgün, "İki maçı da kazanmak önemli tabii. Bugün 'neleri yaptık, neleri yapamadık' bunların değerlendirmesini hocamızla beraber yapacağız. Kazanmak önemliydi. Zor bir rakip, bunu biliyorduk. Analizlerimizde de öyleydi, hocamız da bize söyledi" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından millilerin ikinci golüne imza atan Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

Hazırlıkların devam ettiğini belirten Yunus Akgün, "İki maçı da kazanmak önemli tabii. Bugün 'neleri yaptık, neleri yapamadık' bunların değerlendirmesini hocamızla beraber yapacağız. Kazanmak önemliydi. Zor bir rakip, bunu biliyorduk. Analizlerimizde de öyleydi, hocamız da bize söyledi. Tabii ki negatif olan neler yapamayacağımız, bunlarla ilgili çalışacağız. Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Maçın 54'üncü dakikasında A Milli Takımı öne geçiren gole imza atan Yunus Akgün attığı golle ilgili, "Ben de açıkçası özledim. Uzun bir ara olmuştu böyle bir gol atmamıştım. Benim için de tabii ki güzel oldu, mutluyuz, teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklığı ile ilgili de konuşan Yunus Akgün, "Çok sıcak tabii ki. Bir de uzun bir yolculuktan geldik biliyorsunuz. Alışma sürecimiz biraz zor oldu. Uyku düzenimiz çok bozuldu. Bunu da düzeltiyoruz tabii ki de. Daha önümüzde vaktimiz var. İnşallah her şey istediğimiz gibi olacak" dedi.

Yunus Akgün sözlerini şöyle tamamladı:

"Ortamımız çok güzel biliyorsunuz. Çok güzel bir ortamımız var. Çok mutluyuz. İyi şekilde hazırlanıyoruz. Güzel bir ortamımız var. İnşallah Dünya Kupası'nda da bunu yansıtırız, güzel sonuçlarla..."