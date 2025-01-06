Yunus Akgün, En Golcü Sezonunu Geçiriyor

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Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor.

Son olarak Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Göztepe maçında gol atan genç oyuncu, 2-1'lik galibiyetin mimarlarından oldu.

Milli oyuncu, Göztepe maçında fileleri havalandırarak ligde 6. golünü kaydetti. UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 gol atan Yunus, toplamda da 11 gole ulaştı.

Yunus Akgün, daha öncesinde en skorer sezonunu Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor'da yaşamıştı. 2021-2022 sezonunun başında Adana Demirspor'a kiralanan Yunus, mavi-lacivertli formayla çıktığı 38 maçta 9 gol kaydetmişti. Yunus, bu sezon kaydettiği 11 golle 2021-2022 sezonundaki performansını geçmiş oldu.

Sarı-kırmızılıların altyapısından çıkan Yunus Akgün, İngiliz ekibi Leicester City ile Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giydi. Toplamda 184 maça çıkan genç oyuncu, 35 gol kaydetti.

Son 4 lig maçında birer gol attı

Yunus Akgün, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de bu sezon 17 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşayan Yunus, ligdeki son dört maçında da Net Global Sivasspor, Trabzonspor, Bellona Kayserispor ve Göztepe filelerini birer kez havalandırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde gol krallığı yarışında zirvede

UEFA Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşmada 5 gol kaydeden Yunus Akgün, gol krallığı yarışında 3 isimle zirvede yer alıyor.

PAOK, RFS, Elfsborg, Tottenham ve Malmö'ye birer gol kaydeden milli oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde beşer kez fileleri havalandıran Ferencvaros'dan Barnabas Varga, Porto'dan Samu ve Manchester United'tan Rasmus Hojlund ile gol krallığı için yarışıyor.

Bu sezon Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden oldu

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi sonrası ilk 11'de daha fazla şans bulan Yunus Akgün, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden oldu.

Hem sağ hem sol kanatta başarılı bir performans gösteren Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray'da 24 maçta görev aldı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tüm müsabakalara ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, TFF Süper Kupa'da 1, Süper Lig'de de 14'ü ilk 11'de olmak üzere 17 maçta görev aldı.

Milli takımda da Vincenzo Montella'nın tercihi oldu

Yunus Akgün, Vincenzo Montella dönemi içinde A Milli Futbol Takımı'nda 9 kez forma giydi.

UEFA Uluslar Ligi'nde 4 Haziran 2022'de oynanan Faroe Adaları maçında ilk kez A Milli Takım adına görev alan Yunus, milli formayı sırtına geçirdiği 14 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

Genç oyuncu, söz konusu milli maçların 9'una Adana Demirspor'da da beraber çalıştığı Vincenzo Montella'nın teknik direktörlük yaptığı dönemde çıktı.