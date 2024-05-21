Yunus Akgün, Galatasaray'a veda etti - Son Dakika
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Spor

Yunus Akgün, Galatasaray'a veda etti

Yunus Akgün, Galatasaray\'a veda etti

Galatasaray'dan Leicester City'ye kiralanan milli futbolcu Yunus Akgün, sezon sonunda kulübüne veda etti. Açıklamasında teşekkürlerini ileten Akgün, yeni sezonda başarılar diledi ve Leicester City taraftarına teşekkür etti. Galatasaray, geçen sezon başında Akgün'ü şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Leicester City'ye kiralamıştı.

21.05.2024 13:05
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Galatasaray'dan 2023-2024 sezonu için İngiliz ekibi Leicester City'ye kiralanan milli futbolcu Yunus Akgün, sezonun tamamlanmasının ardından kulübüne veda etti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, şunları kaydetti:

"Kulüpteki herkese, antrenörlere, takım arkadaşlarıma, fizyoterapistlerime ve beni daha iyi bir oyuncu yapmak için yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Yeni sezonda başarılar diliyorum."

Yunus Akgün, açıklamasında Leicester City taraftarı için de "Sevgili taraftarlar, bana inandığınız, 90 dakika boyunca desteklediğiniz ve enerji kaynağı olduğunuz için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Galatasaray, geçen sezon başında milli futbolcuyu şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Leicester City'ye kiralamıştı.

Kaynak: AA

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