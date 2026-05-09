Yunus Akgün'ün 100. Maçı

09.05.2026 20:19
Galatasaraylı futbolcusu Yunus Akgün, Antalyaspor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılılarla Trendyol Süper Lig'de 100. maçını oynadı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün kariyerinde önemli bir anı yaşadı. Karşılaşmada 11'de görev alan Akgün böylece Galatasaray ile Süper Lig'de 100. maçına çıktı. Sarı-kırmızılıların altyapısında yetişen 25 yaşındaki futbolcu oynadığı 99 maçta rakip fileleri 16 kez havalandırdı.

Yunus Akgün, ligde ilk kez sarı-kırmızılıların 27 Ağustos 2018 tarihinde Alanyaspor ile oynadığı müsabakada görev aldı. Yunus söz konusu maçta 83. dakikada Henry Onyekuru'nun yerine dahil olmuştu.

Okan Buruk göreve geldikten takımda önemli rol alan 25 yaşındaki futbolcu, onun döneminde ligde 84. maçını oynadı. - İSTANBUL

