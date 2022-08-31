Geleceğin futbolcuları Zafer Kupası'nda ter döktü - Son Dakika
Üye Girişi

Geleceğin futbolcuları Zafer Kupası'nda ter döktü

31.08.2022 10:19
Geleceğin futbolcuları Zafer Kupası'nda ter döktü

Yunusemre Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Turnuvası şölen havasında geçti.

Yunusemre Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Turnuvası şölen havasında geçti. Turnuvada, 2012 yaş grubunda Salihli Ankaspor birinci olurken, 2011 yaş grubunda ise Manisa FK birinci oldu.

Yunusemre Belediyespor ve Manisa Yıldızspor iş birliğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Turnuvası gerçekleştirildi. Çocuklar, Yunusemre Belediyesi Evrenos Kasap Emin Kaçar Altyapı Tesisleri'nde yapılan turnuvada hem eğlendi hem de doyasıya futbol oynadı. Coşku ve heyecanla geçen turnuvayı Kulüp Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, belediye meclis üyeleri Gülbahar Akyıldız, Gürkan Koyuncu, Mehmet İnan, Tayfun Timur ve sporcu velileri izledi. İki kategoride toplam 15 takımın katıldığı turnuva sonunda 2012 yaş grubunda Salihli Ankaspor birinci olurken, Manisa Yıldızspor ikinci, Yunusemre Belediyespor üçüncü oldu. 2011 yaş grubunda ise Manisa Futbol Kulübü birinci olurken, Manisa Yıldızspor ikinci, Akhisar Belediyespor üçüncü oldu. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, anlamlı turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti. - MANİSA

YORUMLAR
500
Manisa'da çıkan yangında iki otomobil kullanılamaz hale geldi Manisa'da çıkan yangında iki otomobil kullanılamaz hale geldi Giresunspor Asbaşkanı Ayhan, hedeflerini anlattı Açıklaması Giresunspor Asbaşkanı Ayhan, hedeflerini anlattı Açıklaması Turgutlu'da otoparkta çıkan yangın söndürüldü Turgutlu'da otoparkta çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

Yunusemre, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Geleceğin futbolcuları Zafer Kupası'nda ter döktü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
15:46 Levent Göktaş Interpol için devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
15:23 Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğun elinden agresif bir şekilde topu alması Hollanda'da tepki topladı
15:03 Diploması iptal edilen doçentin Şırnak Üniversitesi'ndeki görevine devam ettiği öne sürüldü
15:02 Baba ile genç oğlunu köy meydanında öldürdü! Zanlı bir süre sonra olay bölgesine gelerek yerde yatan cansız bedenlerini tekrar kurşunladı
14:42 Polisi darbeden AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 16:25:50. #1.11#
SON DAKİKA: Geleceğin futbolcuları Zafer Kupası'nda ter döktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement