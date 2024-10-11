Yunusemre Belediyespor Atletleri Amatör Spor Haftası\'nda 11 Madalya Kazandı

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Yunusemre Belediyespor'un atletleri, Amatör Spor Haftası Atletizm Turnuvası'nda 11 madalya elde ederek müsabakalara damga vurdu.

Yunusemre Belediyespor'un atletleri, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Amatör Spor Haftası Atletizm Turnuvası'nda göz doldurdu. Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde yapılan müsabakalarda ter döken mavi-beyazlı atletler, 4 altın, 4 gümüş, 3 bronz ile toplamda 11 madalyanın sahibi oldu. Buna göre U14 kızlar 80 metre engellide Elifnaz Tuncer birinci, U14 kızlar 80 metrede Belinay Gündoğdu birinci, Rukiye Erdem ikinci, Elifnaz Tuncer üçüncü, U18 kızlar disk atmada Yıldız Bay birinci, U14 kızlar uzun atlamada Belinay Gündoğdu ikinci, U14 erkekler 80 metre koşuda Yunus Emre Dumlu birinci, U14 erkekler yüksek atlamada Alperen Bozkurt üçüncü, U12 erkekler uzun atlamada ve U12 erkekler 60 metrede Davut Özbek ikinci, U16 erkekler 100 metrede Baran Şenol üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara madalyaları Kulüp İkinci Başkanı İsmail Aydın, yöneticiler Zuhal Güneş ve Sercan Tunç tarafından takdim edildi. - MANİSA