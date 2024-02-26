Yunusemre Belediyespor Güreşçisi Kadir Kadiroğlu Milli Takım Mayosu Giymeye Hak Kazandı

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Yunusemre Belediyespor'un başarılı güreşçisi Kadir Kadiroğlu, Afyonkarahisar'da düzenlenen U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 48 kiloda bronz madalya kazanarak milli takım mayosu giymeye hak kazandı.

Yunusemre Belediyespor'un güreşçisi Kadir Kadiroğlu, kazandığı madalyalarla göz doldurmaya devam ediyor. Afyonkarahisar'da düzenlenen U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden başarılı güreşçi, 48 kiloda bronz madalya alırken, aynı zamanda "en iyi üçüncü" olarak milli takım mayosu giymeye hak kazandı. Kadir Kadiroğlu, Antalya'da yapılması planlanan Uluslararası U17 Grekoromen Güreş Zafer Turnuvası'na ülkemizi temsil edecek. Başarılı sporcu bu turnuvada birinci olması halinde Avrupa Şampiyonası Seçmesi'nde ter dökecek. Yunusemre Belediyespor Güreş Antrenörü Ömer Rona, Kadir'in 20 ay önce güreşe başladığının altını çizerek, "Sporcumuz, disiplinli çalışmalar neticesinde kısa zamanda büyük başarılara imza attı. Ona güvenimiz tam. Gelecekte milli takımda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz" dedi. - MANİSA