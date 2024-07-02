Yunusemre Belediyespor judocusu Rabia Tekin Balkan Şampiyonası\'nda bronz madalya kazandı

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Yunusemre Belediyespor'un judocusu Rabia Tekin, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Minikler Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor'un başarılı judocularından Rabia Tekin, Kuzey Makedonya'da yapılan Minikler Balkan Şampiyonası'nda 28 kiloda üçüncü oldu. Milli takımda ilk kez yer alan Rabia Tekin, zorlu rakiplerle mücadele ettiği şampiyonada bronz madalyanın sahibi olarak Manisa'ya bir gurur daha yaşattı. Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Derya Çidem, hayal ettikleri hedeflere birer birer ulaşmaya başladıklarını söyledi. Rabia'nın çalışkan, yetenekli ve karakterli bir judocu olduğunun altını çizen Çidem yaptığı açıklamada, "Kızımız çok iyi yolda. Önce Türkiye Şampiyonası, ardından da Balkan Şampiyonası'nda kürsü yaptı. Bununla yetinmeyeceğiz. Sıkı ve disiplinli çalışmalara devam ederek daha büyük hedefleri başaracağımıza inanıyoruz" diye konuştu. - MANİSA