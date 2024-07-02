Yunusemre Belediyespor judocusu Rabia Tekin Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor judocusu Rabia Tekin Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Yunusemre Belediyespor judocusu Rabia Tekin Balkan Şampiyonası\'nda bronz madalya kazandı

Yunusemre Belediyespor'un başarılı judocusu Rabia Tekin, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Minikler Balkan Şampiyonası'nda 28 kiloda bronz madalya kazandı. Milli takımda ilk kez yer alan Tekin, Manisa'ya bir gurur daha yaşattı.

02.07.2024 09:58  Güncelleme: 09:59
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Yunusemre Belediyespor'un judocusu Rabia Tekin, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Minikler Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor'un başarılı judocularından Rabia Tekin, Kuzey Makedonya'da yapılan Minikler Balkan Şampiyonası'nda 28 kiloda üçüncü oldu. Milli takımda ilk kez yer alan Rabia Tekin, zorlu rakiplerle mücadele ettiği şampiyonada bronz madalyanın sahibi olarak Manisa'ya bir gurur daha yaşattı. Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Derya Çidem, hayal ettikleri hedeflere birer birer ulaşmaya başladıklarını söyledi. Rabia'nın çalışkan, yetenekli ve karakterli bir judocu olduğunun altını çizen Çidem yaptığı açıklamada, "Kızımız çok iyi yolda. Önce Türkiye Şampiyonası, ardından da Balkan Şampiyonası'nda kürsü yaptı. Bununla yetinmeyeceğiz. Sıkı ve disiplinli çalışmalara devam ederek daha büyük hedefleri başaracağımıza inanıyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor judocusu Rabia Tekin Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunusemre Belediyespor judocusu Rabia Tekin Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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