Yunusemre Belediyespor, Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği\'nde 5 madalya kazandı

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Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği Müsabakaları'nda 5 madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu.

Yunusemre Belediyespor'un küçük judocuları, Kütahya'da yapılan Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği'nde fırtına gibi esti. Müsabakalarda 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya ile toplamda 5 madalya elde eden Mavi Beyazlı sporcular, nisan ayında Afyonkarahisar'da yapılacak Türkiye Birinciliği Finalleri'ne katılma hakkını kazandı. Buna göre müsabakalar sonunda 34 kiloda Oğuzhan Uygun birinci, 48 kiloda Zeynep Cemre Aka ve 52 kiloda Samiye Beyza Erciyes ikinci, 28 kiloda Melek Bal ile Rabia Tekin üçüncü oldu. Başarının devamını getirmek istediklerini belirten Judo Antrenörlerimiz Orhan Akdemir ve Derya Çidem, hedeflerinin Türkiye Finalleri'nde Manisa'ya madalya kazandırmak olduğunu söyledi. - MANİSA