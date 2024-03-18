Yunusemre Belediyespor, Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği\'nde 5 madalya kazandı

Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği Müsabakaları'nda 5 madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu.
Yunusemre Belediyespor'un küçük judocuları, Kütahya'da yapılan Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği'nde fırtına gibi esti. Müsabakalarda 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya ile toplamda 5 madalya elde eden Mavi Beyazlı sporcular, nisan ayında Afyonkarahisar'da yapılacak Türkiye Birinciliği Finalleri'ne katılma hakkını kazandı. Buna göre müsabakalar sonunda 34 kiloda Oğuzhan Uygun birinci, 48 kiloda Zeynep Cemre Aka ve 52 kiloda Samiye Beyza Erciyes ikinci, 28 kiloda Melek Bal ile Rabia Tekin üçüncü oldu. Başarının devamını getirmek istediklerini belirten Judo Antrenörlerimiz Orhan Akdemir ve Derya Çidem, hedeflerinin Türkiye Finalleri'nde Manisa'ya madalya kazandırmak olduğunu söyledi. - MANİSA
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Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Gençler A-B Karate Türkiye finallerinde, Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ve Tavşanlı 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencisi Asiye Irmak Atılgan, Gençler B Kız Kata kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.
Trabzonspor'un evinde 3-2 yenildiği Fenerbahçe maçında yaşanan skandal olayların detayları belirlenmeye devam ediyor. Maç sonunda korner direğiyle Mert Müldür'e saldıran taraftarın passoligi olmadığı ortaya çıktı. Bu durum, stad güvenliği ve passolig sisteminin işleyişi hakkında ciddi soru işaretleri yaratıyor.
Elazığ Amatör Küme U14 Ligi'nde şampiyon olan Yolspor, Diyarbakır'da oynadığı grup maçlarında da şampiyon olarak 2. Kademeye yükseldi. Türkiye Şampiyonası'nda finalde Adıyaman Uğurspor'u yenerek şampiyon olan Yolspor, Elazığ'ı 2. kademe maçlarında temsil edecek.
Yozgat'ta 2021 yılında temeli atılan Bozok Stadı inşaatı, artan maliyetler nedeniyle yarım kaldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yüklenici firma ile sözleşmeyi feshetti ancak yeni bir ihale henüz yapılmadı. Emekli olan eski Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Erdem, stadın şehir merkezinde yapılmaması gerektiğini belirtti ve yeni bir stadyumun yapılması önerisinde bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Böcek, Alanya'ya Sera Atıkları Geri Kazanımı ve Enerji Üretim Tesisi kuracaklarını ve avokado boylama tesisleri kurarak üreticinin işini kolaylaştıracaklarını açıkladı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde turizm sektörünü canlandırmak için kurulan yamaç paraşütü pistinde ilk profesyonel uçuşlar yapılarak, pistin açılışı gerçekleştirildi. 1'i kadın 25 paraşütçü piste tam not verirken, izleyenler de keyifli zamanlar yaşadı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Muhittin Böcek, Alanya'da binlerce vatandaşla iftar yaptı. Başkan Böcek, Alanya'da sera atıklarını enerjiye dönüştürecek ve avokado boylama tesisleri kuracaklarını açıkladı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Yeşilvadi yolunda meydana gelen trafik kazasında, iftara yetişmek üzere yola çıkan bir araç ile plakası belirlenemeyen başka bir araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralanırken, 28 yaşındaki İsmail Uygun hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve Uygun'un cenazesi ailesine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Afjim Spor Kulübü'nün başarılı öğrencisi Aykut Turan, Türkiye Vücut Geliştirme Yarışması'nda elde ettiği başarı ile Türkiye Şampiyonu oldu. Turan, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Antrenör Yusuf Evyurt ise Türk sporunun gelişmesine katkı sağlamak ve yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayları kabul edilemez olarak nitelendirdi. Infantino, futbolcuların güvende olması gerektiğini vurgulayarak, olayların sorumlularının cezalandırılmasını istedi.
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