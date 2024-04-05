Yunusemre Belediyespor Tekvandocusu Cevriye Gülcan Kinali Okul Sporları Yıldızlar Tekvando Grup Müsabakaları\'nda birinci oldu

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Yunusemre Belediyespor'un başarılı tekvandocusu Cevriye Gülcan Kinali, Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Tekvando Grup Müsabakaları'nda birinci oldu.

Yunusemre Belediyespor tekvandocusu Cevriye Gülcan Kinali, 17 ilden 343 sporcunun katılımıyla Manisa Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Tekvando Grup Müsabakaları'nda 156 cm'de altın madalya kazandı. Gülcan, mayıs ayında Nevşehir'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde Manisa'yı temsil edecek. Başarılı sporcuyu tebrik eden Yunusemre Belediyespor Tekvando Antrenörü Serap Aydeniz, hedeflerinin Türkiye Finalleri'nde Manisa'ya madalya kazandırmak olduğunu söyleyerek, "Zorlu geçen ilk etabı birincilikle tamamladığımız için mutlu ve gururluyuz. Bu kıymetli madalyayı kendi evimizde kazanmış olmak bizleri ayrıca mutlu etti. Mayıs ayına kadar iyi hazırlanıp Nevşehir'e madalya umuduyla gideceğiz. Oradan iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyoruz" dedi. - MANİSA