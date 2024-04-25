Yunusemre Belediyespor'un başarılı sporcuları Başkan Balaban'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor'un başarılı sporcuları Başkan Balaban'ı ziyaret etti

Yunusemre Belediyespor\'un başarılı sporcuları Başkan Balaban\'ı ziyaret etti

Yunusemre Belediyespor'un voleybol ve judo branşlarında başarılar elde eden sporcu ve antrenörleri, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı ziyaret etti. Başkan Balaban, spora ve sporcuya destek sözü verdi.

25.04.2024 13:01  Güncelleme: 13:04
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Yunusemre Belediyespor'un küçük kızlarda il şampiyonu voleybol takımı ile ulusal ve uluslararası müsabakalarda madalyalar elde eden judocuları, antrenörleriyle birlikte Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı makamında ziyaret etti.

Yunusemre Belediyespor'un voleybol ve judo branşlarında başarılar elde eden sporcu ve antrenörleri, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı ziyaret etti. Ziyarette spora ve sporcuya destek sözü veren Belediye Başkanı Semih Balaban, tüm ekibi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. İl şampiyonu olan Yunusemre Belediyespor Küçük Kız Voleybol Takımı, 26 - 28 Nisan tarihlerinde Aydın'da yapılacak Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakaları'nda mücadele edecek. Judocular ise 27 - 28 Nisan'da Afyonkarahisar'da düzenlenecek Okul Sporları Küçükler Judo Türkiye Birinciliği'ne katıldıktan sonra 3 - 5 Mayıs'ta Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda madalya arayacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

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