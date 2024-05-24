Yunusemre Belediyespor'un judocuları madalya hedefliyor - Son Dakika
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Yunusemre Belediyespor'un judocuları madalya hedefliyor

Yunusemre Belediyespor\'un judocuları madalya hedefliyor

Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Minikler Türkiye Şampiyonası ve Ümitler Balkan Şampiyonası'ndan madalyalar ile dönmeyi hedefliyor. Kulüp Başkanı Bülent Kanik, sporculara başarılar diledi.

24.05.2024 10:34  Güncelleme: 10:36
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Yunusemre Belediyespor'un judocuları, önümüzdeki günlerde yapılacak Minikler Türkiye Şampiyonası ile Ümitler Balkan Şampiyonası'ndan madalyalar ile dönmeyi hedefliyor.

Yunusemre Belediyespor, önümüzdeki günlerde yapılacak ulusal ve uluslararası judo müsabakalarından madalya hedefliyor. Mavi Beyazlılar, 25 - 26 Mayıs'ta Uşak'ta düzenlenecek Minikler Türkiye Şampiyonası'na 10, 1 - 2 Haziran tarihlerinde Karadağ'da yapılacak Ümitler Balkan Şampiyonası'na ise 3 sporcu ile katılacak. Zorlu müsabakalar öncesinde ekibin idmanını ziyaret eden Kulüp Başkanı Bülent Kanik, sporcu ve antrenörlere başarılar diledi. Göreve yeni geldiklerinin altını çizen Başkan Kanik, hedefleri en üst seviyede tutarak ilerleyeceklerini söyledi. Kanik sporculara hitaben yaptığı konuşmada, "Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'ın destek ve himayelerinde branş ayrımı yapmadan tüm amatörlerimizin yanında olacağız. Bunun için göreve geldik. Öncelikle ahlaklı sporcular yetiştirmek istiyoruz. İnşallah hep beraber çalışarak daha büyük başarılar kazanacağız. Bu hafta yapılacak şampiyonalarda hepinize başarılar diliyorum. Orada şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinizden şüphemiz yok" ifadelerini kullandı. Ziyarete Kulüp Başkanvekili İsmail Aydın ve Genel Koordinatör Güliz Onater de eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor'un judocuları madalya hedefliyor - Son Dakika

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