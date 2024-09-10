Yunusemre Motokros Parkuru İnşa Ediyor

Spor

Yunusemre motokros heyecanı ev sahipliği yapacak. Yunusemre Belediyesi, Osmancalı Mahallesi'nde kurmayı planladığı motorkros parkurunda çalışmalar başladı. Parkur tamamlandığında Türkiye'nin en iyi parkurlarından biri olacak.

Kültür ve sanat çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren Yunusemre Belediyesi, Türkiye'nin en iyi motokros parkurlarından birini hayata geçirmek için düğmeye bastı. Osmancalı Mahallesi'nde belediyeye ait 356 bin metrekarelik arazinin 40 bin metrekarelik kısmında yapımına başlanan Manisa Motokros Parkuru tamamlandığında Türkiye'nin en iyi parkurlarından biri olacak. Çeşitli motorkos aktivitelerinin düzenlenebileceği bin 500 metre uzunluğundaki parkurda her branştan yarışların düzenlenebileceği profesyonel bir parkur inşa ediliyor.

"Yunusemre sporun da şehri olacak"

Yunusemre'yi sporun ve sanatın şehri yapacaklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Osmancalı Mahallemizde belediyemizin arazisinin 40 bin metrekarelik alanında Türkiye'nin en iyi motokros parkurlarından birini yapmak için çalışmalara başladık. Manisa Motokros Parkurumuz bin 500 metre uzunluğunda olacak. Atlama rampaları, viraj duvarları, start düzlüğü, padok alanı, seyirci alanı ve sporcuların dinlenme alanlarının düşünüldüğü projemizde ayrıca su ve elektrik altyapısı da bulunacak. Türkiye standartlarında ve ülkenin en iyi parkurlarından biri şehrimizde hizmet verecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." - MANİSA