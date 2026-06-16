Yunusemreli güreşçilerden Uşak\'tan 3 madalya

Uşak'ta düzenlenen ANALİG 1. Etap Grekoromen Güreş Müsabakaları'nda mücadele eden Yunusemre Belediyesporlu sporcular, 3 bronz madalya kazanırken, birçok sporcu da ilk 10 içerisinde yer aldı.

Uşak'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 1. Etap Grekoromen Güreş Müsabakaları'nda mücadele eden Yunusemre Belediyesporlu sporcular, elde ettikleri derecelerle Manisa'nın gururu oldu. Kırmızı-beyazlı sporcular organizasyondan 3 bronz madalya ile dönerken, birçok güreşçi de ilk 10 içerisinde yer alma başarısı gösterdi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen müsabakalarda mindere çıkan sporculardan 38 kiloda Musa Yusuf Tekin, 41 kiloda Ayaz Şulan ve 44 kiloda Muhammed Ali Kalay üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Turnuvada ayrıca 48 kiloda Nazif Efe Aydoğdu ve 52 kiloda Berat Bay beşinci, 75 kiloda Hamit Çalgın altıncı, 62 kiloda Ali Yuşa Arvas ile 68 kiloda Seyit Ali Yıldız ise sekizinci sırada yer aldı. Elde edilen sonuçlarla Yunusemre Belediyespor, altyapıdaki başarısını bir kez daha ortaya koyarken, ilk üçe giren Musa Yusuf Tekin, Ayaz Şulan ve Muhammed Ali Kalay önemli bir başarıya daha imza attı. Başarılı sporcular, 7-8 Temmuz tarihlerinde Aydın'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde Manisa'yı temsil etmeye hak kazandı. - MANİSA