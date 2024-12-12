Yurdakul Ailesi Futbolun İçinde - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yurdakul Ailesi Futbolun İçinde

Yurdakul Ailesi Futbolun İçinde

Rüsumat-4 Gençlik ve Spor'un yönetimi Yurdakul ailesinin elinde; başkan anne, antrenör oğul, futbolcu gelin.

12.12.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Rüsumat-4 Gençlik ve Spor'un başkanı anne, antrenörü oğlu, futbolcusu ise gelinden oluşuyor. Yurdakul ailesi, futbola olan tutkularını sahaya yansıtıyor.

Türk spor tarihinde eşine az rastlanır bir hikayeye imza atan Yurdakul ailesi, TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Rüsumat-4 Gençlik ve Spor'un bel kemiği durumunda. Aile, spor sevgilerini yalnızca günlük hayatlarında değil, saha içerisinde de yaşıyor. Anne Gökhan Yurdakul, kulüp başkanlığı görevini üstlenirken, oğlu Hakan Yurdakul takımın antrenörlüğünü yapıyor. Bu aile tablosuna gelin Ezgi Yurdakul'un da futbolcu olarak katılması hem saha içindeki, hem de aile bağlarını güçlendiren bir tablo oluşturuyor.

Hakan Yurdakul: "Hayal edemediğimiz bir şeyi yaşıyoruz"

Takımın antrenörü 43 yaşındaki Hakan Yurdakul, eşsiz bir deneyimin parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Yurdakul, "Annemin kulüp başkanı, eşimin ise futbolcu olduğu bir takımda antrenörlük yapmak hayal bile edemediğim bir durumdu. Annem yöneticim, ben hocayım ve eşim de şuanda içeride top oynuyor, çok farklı bir duygu. Bu bence dünyada tek olabilir. Keyif verici, eşim orada koşturuyor çok keyifli. Rakiplerimiz ile tanıştırırken 'eşim' ve 'annem' diye tanıştırırken onlar da şaşırıyor" dedi.

Ezgi Yurdakul: "Futbol hayalimi ailece gerçekleştiriyoruz"

Futbolcu 34 yaşındaki Ezgi Yurdakul ise bu deneyimin kendisi için unutulmaz olduğunu ifade ederek, " İstanbul'dayken spor hayatına başladım. Bir kulüpte de oynamıştım. Sonrasında sporun içerisinde devam etti. Burada da takıma girdim ve bugün itibariyle başladım" diye konuştu.

Gökhan Yurdakul: "Kulüp yönetimi kolay değil ama ailece spora olan bağlılığımız bu süreci kolaylaştırıyor"

Kulüp başkanı Gökhan Yurdakul ise çocuklarının yanında hem yönetici hem de bir anne olarak destek olmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. Yurdakul, "Biz aile takımı kurmuş olduk. Çocuklarımın yanında olmak ve onları desteklemek benim için çok önemli. Kulüp yönetimi kolay bir iş değil, ama ailece spora olan bağlılığımız bu süreci kolaylaştırıyor. Teklif bana Hakan'dan geldi. Ben de düşünmeden kabul ettim. Biz zaten ailecek sporun içerisindeydik" cümlelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, Futbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yurdakul Ailesi Futbolun İçinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı MSB’den beklenen açıklama geldi Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? MSB'den beklenen açıklama geldi
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
12:04 Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
17:13 FIFA’dan Avrupa ülkelerini çıldırtan karar FIFA'dan Avrupa ülkelerini çıldırtan karar
17:10 Esirleri aslanlara yediriyordu Esad’ın komutanının kan donduran görüntüleri Esirleri aslanlara yediriyordu! Esad'ın komutanının kan donduran görüntüleri
17:07 Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı
17:04 İngiltere’de vergi artışlarını protesto eden çiftçiler, traktörlerle yolları kapattı İngiltere'de vergi artışlarını protesto eden çiftçiler, traktörlerle yolları kapattı
16:57 HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek
16:55 Ülkesini bırakıp kaçan Esad’dan geriye bu özel kareleri kaldı Ülkesini bırakıp kaçan Esad'dan geriye bu özel kareleri kaldı
16:52 Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin’i konuşacak Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin'i konuşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 13:12:14. #1.13#
SON DAKİKA: Yurdakul Ailesi Futbolun İçinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.