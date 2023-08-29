Yürekler ağza geldi! Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı birinin kafası yarıldı - Son Dakika

Yürekler ağza geldi! Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı birinin kafası yarıldı

Yürekler ağza geldi! Icardi\'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı birinin kafası yarıldı
Son Güncelleme: 29.08.2023 22:58

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Molde'yi ağırladığı esnada, Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı. Çarpışma sonucunda yerde kalan futbolculardan birinin kafası yarıldı. Icardi ise çarpışmadan sağ salim çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray'ın Norveç'in Molde ekibini konuk ettiği maçta 3 oyuncu çarpıştı. Birinin kafası yarıldı.

Yürekler ağza geldi! Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı birinin kafası yarıldı

SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTILAR

Maçın 14. dakikasında Molde'de Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı. Oyunculardan birinin kafası yarılırken ikisi de sakatlanarak oyundan çıktı.

Yürekler ağza geldi! Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı birinin kafası yarıldı

KNUDTZON'UN KAFASI YARILDI

Mücadelenin 14. dakikasında iki oyuncu arasında kalan Mauro Icardi problem olmadan ayağa kalktı. Fakat Molde'de Knudtzon'un kafası yarıldı.

Yürekler ağza geldi! Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı birinin kafası yarıldı
Yürekler ağza geldi! Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı birinin kafası yarıldı

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yürekler ağza geldi! Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı birinin kafası yarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yürekler ağza geldi! Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı birinin kafası yarıldı - Son Dakika
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