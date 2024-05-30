Yurt Dışında Forma Giyen Türk Hentbolcuların Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Yurt Dışında Forma Giyen Türk Hentbolcuların Sayısı Artıyor

Yurt Dışında Forma Giyen Türk Hentbolcuların Sayısı Artıyor

Son dönemde erkekler ve kadınlarda yurt dışında forma giyen Türk hentbolcu sayısı artmaya devam ediyor. Bu sezon 20 hentbolcu, kariyerini yurt dışında sürdürüyor. Kadınlarda Aslı İskit Çalışkan Romanya'da, Beyza İrem Türkoğlu Polonya'da, Edanur Özkan Kuzey Makedonya'da, Esma Adnar Yunanistan'da, Fatma Küçükyıldız Almanya'da, Fetane Uzunlar ve Rabia Öz Kosova'da, Neslihan Çalışkan ise Karadağ'da kariyerini sürdürüyor. Erkeklerde ise Doruk Pehlivan, Görkem Biçer, Koray Ayar, Ömer Lütfi Acar, Tolga Durmaz ve Ediz Aktaş Almanya'da, Durmuş Ali Tınkır İtalya'da, Kerem Orhun Hacıoğlu İsrail'de, Ömer Bağ Mısır'da, Tuğberk Çatkın İzlanda'da, Yakup Yaşar Simsar Romanya'da ve Yunus Özmusul da Güney Kore'de mücadele ediyor. Doruk Pehlivan, Almanya'nın Elbflorenz 2006 takımında forma giyiyor ve sezonu dördüncü bitirmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Türk sporcularının daha istekli ve disiplinli çalıştığını vurgulayan Pehlivan, yurt dışında oynamanın sporcunun gelişimine katkı sağladığını ifade ediyor.

30.05.2024 11:09
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Son dönemde erkekler ve kadınlarda yurt dışında forma giyen Türk hentbolcu sayısı artmaya devam ediyor.

Bu sezon 20 hentbolcu, kariyerini yurt dışında sürdürüyor. Bu sayının yeni sezonda artması bekleniyor.

Kadınlarda Aslı İskit Çalışkan Romanya'da, Beyza İrem Türkoğlu Polonya'da, Edanur Özkan Kuzey Makedonya'da, Esma Adnar Yunanistan'da, Fatma Küçükyıldız Almanya'da, Fetane Uzunlar ve Rabia Öz Kosova'da, Neslihan Çalışkan ise Karadağ'da kariyerini sürdürüyor.

Erkeklerde ise Doruk Pehlivan, Görkem Biçer, Koray Ayar, Ömer Lütfi Acar, Tolga Durmaz ve Ediz Aktaş Almanya'da, Durmuş Ali Tınkır İtalya'da, Kerem Orhun Hacıoğlu İsrail'de, Ömer Bağ Mısır'da, Tuğberk Çatkın İzlanda'da, Yakup Yaşar Simsar Romanya'da ve Yunus Özmusul da Güney Kore'de mücadele ediyor.

Doruk Pehlivan: "Tabii ki bunu daha çok sporcu başarabildiği için mutluyum"

Almanya'nın Elbflorenz 2006 takımında forma giyen Doruk Pehlivan, AA muhabirine, Almanya 2. Ligi'nde sezonu dördüncü bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kötü bir sezon geçirmediklerini aktaran Doruk Pehlivan, "Ben kendi açımdan gayet memnunum, sakatlık sürecini ardımda bırakmaya başlıyorum yavaş yavaş, eski formumu yakalayacağım. Tekrar daha da iyiye giderek bu sezonu kapatmayı umuyorum." dedi.

Doruk Pehlivan, son dönemde Türk sporcularının daha istekli, daha disiplinli bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Biz her zaman aslında Türk hentbolu olarak iyi bir seviyedeydik ama daha da iyi olmak için şu son yıllarda federasyonun da desteğiyle çalışmalar arttı." diye konuştu.

Yurt dışında oynamanın başka bir tecrübe olduğunu, bunun sporcunun gelişimine katkı sağladığını ifade eden Doruk Pehlivan, şunları kaydetti:

"O yüzden herkes elinden gelenin en iyisini yapıp yurt dışına bir şekilde gitmeye ve oradaki Avrupa hentbolunu öğrenmeye, Avrupa hentbolunu tatmaya çalışıyor. Tabii ki bunu daha çok sporcu başarabildiği için mutluyum. İnşallah daha iyi yerlerde daha çok sporcumuzu görebiliriz."

Kaynak: AA

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