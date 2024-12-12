Yurt Lig Voleybol ve Futsal Müsabakaları Sona Erdi

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Yurt Lig voleybol ve futsal erkekler müsabakaları, Manisa'da sona erdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlar arasında gerçekleştirilen voleybol ve futsal erkekler müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen final karşılaşmaları, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Erkekler voleybol kategorisinde birinci Merkez Efendi Yurdu, ikinci Ayşe Hafsa Sultan Yurdu, üçüncü Salihli Yurdu ve dördüncü Merkez Efendi Yurdu oldu.

Futsal kategorisinde ise birinciliği Merkez Efendi Yurdu ve ikinciliği Demirci Yurdu oldu. İl birincisi olan takımlar, bölge şampiyonasına katılmaya hak kazanırken, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Yunusemre Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tokay ile Eğitim Şube Müdürü Orçun Sarıgül tarafından takdim edildi. - MANİSA