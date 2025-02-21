Yurt Time Spor Projesiyle GSB yurtlarında barınan öğrencilere istihdam imkanı

Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında barınan öğrenciler, Yurt Time Spor projesiyle kaldıkları yurt binasında görev alarak gelir elde etme imkanı buluyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Hayata geçirdiğimiz projeyle amacımız; gençlerimizin spor yapması, kaldıkları yerlere aidiyet duygularının gelişmesi ve ekonomik olarak desteklenmeleridir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında uygulanan Yurt Time Spor Projesiyle gençlere hem sorumluluk veriliyor hem de yaptıkları görev karşılığında ücret ödeniyor.

Yurt Time Spor Projesiyle gençlerin günlük spor yapma alışkanlığı kazanması, akademik ve kişisel gelişim sağlamaları, bütçelerini yönetebilmeleri, sosyal faaliyetlere zaman ayırmaları ve yurt işleyişine katkı sunmaları amaçlanıyor. Projeyle göreve başlayan öğrenciler, yurtların belirli bölümlerinde iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi için o birimdeki çalışma düzenini aksatmadan yurt idaresine katkıda bulunuyor. Öğrenciler, günlük 2 saati ve haftalık 8 saati aşmayan görevlerine başlamadan önce hafif tempolu sportif ısınma egzersizlerini görev yerlerinde yapıyor.

Proje sayesinde eğitim, idari işler, teknik destek, sosyal medya yönetimi ve spor salonu düzenlemeleri gibi 26 farklı alanlarda görev ve sorumluluk alacak öğrencilere, karşılığında günlük brüt asgari ücretin bir saatlik tutarına denk gelen ödeme yapılıyor.

Öğrenciler yurt idaresi tarafından kontenjan açılan görevler dahilinde uzmanlık gerektirmeyen bölümlerde görev alıyor. Öğrenciler ağır temizlik, güvenlik, yük taşıma gibi işlerde; yurt binasının eksi katlarında, sanayi tipli makinelerin bulunduğu büyük çamaşırhanede görevlendirilmiyor.

GSB Yurtlarında kalan öğrenciler için düzenlenen Yurt Time Spor Projesine, 2024-2025 döneminde 81 ildeki 852 öğrenci yurdundan başvuru yapanlar arasından kriterlere uygun olan 9 bin 682 öğrenci yeni dönemde yurtlarda görev almaya hak kazandı.

Osman Aşkın Bak: "Amacımız gençlerimizin gelişimine katkı sunmak"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Yurt Time Spor Projesiyle gençleri hem ekonomik açıdan desteklediklerini hem de görev aldıkları alanlarda profesyonel beceriler edinme fırsatı sunduklarını söyledi. Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son yıllarda yapılan yatırımlarla dünyanın en büyük öğrenci yurt ağlarından birini oluşturduk. GSB Yurtlarında kalan öğrencilerimizin, özellikle yurtlardaki yaşamını daha konforlu kılma, daha etkin, daha verimli değerlendirmeleri için de etkinlikler yapıyoruz. Yurt Time Spor Projesi de bunlardan biri. Hayata geçirdiğimiz bu projeye bugüne kadar yaklaşık 40 bin gencimiz katılım sağladı. Proje kapsamında öğrencilerimiz, yurtların 26 farklı bölümlerinde görev alarak idareye katkıda bulunuyor. Biz de onlara verdikleri emeğin karşılığı olarak maddi destekte bulunuyoruz. Buradaki amacımız gençlerimizin spor yapmaları, kaldıkları yerlere aidiyet duygularının gelişmesi ve ekonomik olarak desteklenmeleridir. Bu projeyle gençlerimiz, hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda gelir elde ederek bütçelerini yönetmeyi de öğrenmiş olacaklar" dedi. - İSTANBUL