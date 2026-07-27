Yüsra Çalışkan Türkiye 3.'sü Oldu
Tosyalı Yüsra Çalışkan, U14 Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda 73 kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan Yüsra Çalışkan, Ankara'da düzenlenen U14 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 73 kilogram sıkletinde Türkiye üçüncüsü oldu.
Ankara'da gerçekleştirilen U14 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Tosya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü adına Yüsra Çalışkan mücadele etti. Genç güreşçi 73 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.
Tosya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, Yüsra Çalışkan'a başarısından dolayı teşekkür edildi.
Kaynak: İHA
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