Derbide dev kulüpler izlemişti: Yusuf Akçiçek\'e Avrupa yolu göründü

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gelişiyle A takımda süre bulmaya başlayan ve bu fırsatı iyi değerlendiren 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek, Galatasaray derbisine ilk 11'de başladı ve 90 dakikada sahada kaldı. sezon boyunca dikkat çeken performansını derbide de sürdüren genç stopere Avrupa yolu göründü.

DERBİNİN ÖNE ÇIKAN İSMİ OLDU

Fenerbahçe forması giyen 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek, Galatasaray karşısında derbiye ilk 11'de başladı. Genç stoper, Galatasaray karşısında savunmadaki performansıyla dikkat çekti. Milan Skriniar ile uyumu ile dikkat çeken Yusuf Akçiçek, derbide Fenerbahçe adına sahanın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Yusuf Akçiçek'in Galatasaray karşısında derbi istatistikleri şu şekilde;

Uzaklaştırma: 9

Pas Arası: 1

Top Kapma: 2

İkili Mücadele 4/8

Hava Topu: 1/3

Yaptığı Faul: 2

"AVRUPA YOLU GÖRÜNDÜ"

Derbiyi değerlendiren İlker Yağcıoğlu, "Fenerbahçe'de genç Yusuf Akçiçek gerilimi bu kadar yüksek bir maçta hatasız oynayarak göz doldurdu" yorumunda bulundu. Tugay Kerimoğlu ise genç stoper için, "Yusuf Akçiçek, böyle devam ederse yolu açık Avrupa olur gibi yolu gözüküyor" dedi.

SCOUTLAR ONUN İÇİN DERBİYE AKIN ETTİ

Fenerbahçe ile son dönemde öne çıkan 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek, derbide ön plana çıkan isimlerin başında geliyor. 19 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray maçında Hollanda, Fransa, İtalya ve Premier Lig'den bazı takımlar stattan izledi. Yusuf, Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarında. Alman ekibi Bayern Münih, Yusuf'un gelişimini yakından takip ediyor. Genç futbolcuyu Belçika'daki Anderlecht karşılaşmasından tribünden izlettiren Münih dışında birçok Avrupa kulübü de 19 yaşındaki stoperi listesine yazmış durumda.

MOURINHO DERBİDEN SONRA ÖVDÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbinin ardından öğrencisi için, "Ona performansı sebebiyle teşekkür etmem gerekiyor. İyi performans göstermese beni öldürürdünüz. 18 yaşında oyuncuyu böyle bir maça koyduğunuz zaman ne olacağını biliyorum. Yusuf kusursuz değil ama olacak. Varane ile kıyaslayamam şu an çünkü Varane çok şey kazandı. Onu bu yaşta Şampiyonlar Ligi'nde oynatmıştım. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu. Yusuf, üst seviye bir oyuncu. Montella'nın elinde çok fazla iyi oyuncu var ama eminim o da performansından çok mutludur" dedi.

BRENTFOR'UN RESMİ TEKLİFİNE RED

Öte yandan daha önce Sivasspor'dan Yunus Emre Konak'ı transfer eden İngiltere Premier Lig ekibi Brentford, geçtiğimiz günlerde Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'ye resmi teklifini sundu. İngiliz ekibi 6 milyon euroluk teklif ile Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Sarı lacivertliler, bu teklifi anında reddeti. Yönetim, Yusuf Akçiçek'in Jose Mourinho ile en az 1 sene daha geçirmesinin ve kendisini iyice geliştirdikten sonra teklifleri dinleme kararı aldı.

SEZON PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek, bu sezon tüm kulvarlarda Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıktı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun üzerine titrediği genç stoper, bu karşılaşmalarda 715 dakika sahada kaldı. 19 yaşındaki futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı da verdi. Galatasaray altyapısından ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye imza atan Yusuf'un takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.