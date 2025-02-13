Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı

barış özcan:

Sizde hiç utanma duygusu yok mu, sahada Türk takımı var, saat 23 te diğer Türk takımıda sahada olacak ve ikisinide bir Türk evladı olarak canı gönülden destekliyorum. Türk kanı taşıyan herkes benim gibi düşünüyordur. Fanatikliğinizi Süper lig e saklayın.