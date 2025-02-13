Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı - Son Dakika
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Spor

Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı

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Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 11'de başladığı Andertlecht maçında Dusan Tadic'in sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçiren golündeki servisiyle kariyerindeki ilk asistini yaptı.

13.02.2025 21:15  Güncelleme: 22:27
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Anderlecht'i ağırlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Dusan Tadic'in kafa golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki genç stoper Yusuf Akçiçek de kariyerinde bir ilke imza attı.

KARİYERİNDEKİ İLK ASİSTİNİ YAPTI

Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in golünde asisti yapan isim, genç futbolcu Yusuf Akçiçek oldu. Yusuf, bu asistle birlikte kariyerinde bir ilki yaşadı. 19 yaşındaki stoper, Tadic'e servisiyle kariyerindeki ilk asistini yaptı.

1 DE GOLÜ VAR

Yusuf Akçiçek, Anderlecht karşılaşmasıyla birlikte bu sezon Fenerbahçe'deki 9. maçına çıktı. Yusuf'un bu müsabakadaki asistinin yanı sıra bir de golü bulunuyor. 19 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı 3-0 yendikleri maçta kariyerinin ilk golünü atmıştı.

Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı

RSC Anderlecht, Dusan Tadic, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • AlexArda:
    şizo fren 6sli8taş ne idiğü belirsiz oe çelik kapkacağıyla oe fer at nalına iki tane sapıladık ilk yarıdan ahahahaha 16 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Buldunuz Vasıfsız Takımı Herhalde Bundan Sonra Göreceğiz Şike Bahçe yii 6 7 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    bir GS li olarak söylüyorum geleceği çok açık oyuncu ayağı kaliteli bizimde böyle gençlere ihtiyacımız var başarılar yusuf bravo 11 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Sizde hiç utanma duygusu yok mu, sahada Türk takımı var, saat 23 te diğer Türk takımıda sahada olacak ve ikisinide bir Türk evladı olarak canı gönülden destekliyorum. Türk kanı taşıyan herkes benim gibi düşünüyordur. Fanatikliğinizi Süper lig e saklayın. 11 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    anderletch masallah batman petrol spor gibi top oynuyor. hakem resmen el olan pozisyonda penaltı vermedi. şike var yine 4 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    çocukluk askmm haklısın kanka buldular dandik takımı bu takımı Samsunspor bile yener 2 4 Yanıtla
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