Yusuf Bulut'un Adı Süper Amatör Lige Verildi

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MANİSA Süper Amatör Lig'e bu yıl 24 Nisan'da geçirdiği kalp krizi sonucu henüz 37 yaşında hayatını kaybeden Turgutlulu Futbol Hakemi Yusuf Bulut'un adı verildi. Futbol İl Temsilcisi Levent Kepenkli yaptığı açıklamada, "ASKF Başkanı Erol Timur ve yönetim kurulunun kararıyla 2024-2025 Süper Amatör Futbol Ligi'ne futbol camiasının sevilen yüzü, değerli bir insan olan, üzücü bir şekilde kaybettiğimiz sevgili hakem kardeşimiz Yusuf Bulut'un adının verilmesi uygun görülmüştür. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Turgutlulu futbol hakemi ve Turgutlu Belediyesi personeli Yusuf Bulut, 24 Nisan 2024 tarihinde spor yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Yusuf Bulut'un genç yaşta hayatını kaybetmesi Manisa spor camiasında üzüntüyle karşılanmıştı. Turgutlu Belediyesi de Bulut'un adını ilçedeki futbol sahasına vermişti.