Yusuf Necip Seçen: "Hedefim tekrar Süper Lig'de forma giyebilmek" - Son Dakika
Üye Girişi

Yusuf Necip Seçen: "Hedefim tekrar Süper Lig'de forma giyebilmek"

07.07.2022 10:21

- Yusuf Necip Seçen: "Hedefim tekrar Süper Lig'de forma giyebilmek" Erzurum'da antrenmanlarını sürdüren 23 yaşındaki profesyonel basketbolcu Yusuf Necip Seçen, Süper Lig'de hayal ettiği takımların formasını giyebilmek için gece gündüz idman yaptığını söyledi.

- Yusuf Necip Seçen: "Hedefim tekrar Süper Lig'de forma giyebilmek"

ERZURUM - Erzurum'da antrenmanlarını sürdüren 23 yaşındaki profesyonel basketbolcu Yusuf Necip Seçen, Süper Lig'de hayal ettiği takımların formasını giyebilmek için gece gündüz idman yaptığını söyledi.

Basketbol kariyerinde tekrar yükselişe geçmek için antrenmanlarına Erzurum'da devam eden Yusuf Necip Seçen, hayal ettiği takımlarda forma giyebilmek istiyor. Daha önce Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor'da oynayan 23 yaşındaki basketbolcu, aynı zamanda 2. Lig ekiplerinden Erzurumspor ve Samsunspor'da da görev almıştı.

Erzurum'da antrenman yapma nedeninin ise rakım seviyesinin sporculara sağladığı faydalardan dolayı olduğunu belirten Seçen, "Uzun zamandır İstanbul'daydım ve antrenmanlarımı orada sürdürüyordum. Ailem Erzurum'da yaşıyor, biraz da bu nedenle buraya geldim. Ayrıca Erzurum'da antrenman yapmak rakım nedeniyle bana avantaj sağlıyor. Deniz seviyesinde bulunan illere gittiğim zaman bana nefes açısından ve kondisyon açısından çok katkı sağlıyor. Yeni sezona hazır olmak için çalışmalarım sürüyor. 17 yaşımda Trabzonspor'da oynadım, Süper Lig'de. Bu benim profesyonel kariyerimin başlangıcı oldu. Daha sonra ise 2. Lig'de Erzurumspor'da devam ettim basketbol kariyerime. Son olarak ise geçen sezon Samsunspor Basketbol Takımı forması giydim" şeklinde konuştu.

Kariyerine dair hedeflerinden de bahseden Seçen, "Şu anda hedefim tekrardan Süper Lig'de forma giyebilmek. Bunun için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Trabzonspor, basketbola tekrardan takım çıkartırsa orada oynamak isterim" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Samsunsporlu oyuncu Yusuf Abdioğlu: 'Hedefimiz takımı Süper Lig'e çıkartmak' Samsunsporlu oyuncu Yusuf Abdioğlu: 'Hedefimiz takımı Süper Lig'e çıkartmak' Ahmet Dal: 'BB Erzurumspor her zaman Süper Lig'i hedefler' Ahmet Dal: 'BB Erzurumspor her zaman Süper Lig'i hedefler'
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Necip Seçen: 'Hedefim tekrar Süper Lig'de forma giyebilmek' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:34 Kom'un önemli operasyonuyla suç örgütlerine silah satan kişiler tutuklandı!
10:34 Kadıköy'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yürekleri ağza getiren kazada sarsılan araç duvara tosladı
10:30 Tosunu yiyen devasa ayı dronu görünce kaçtı! Renkli görüntüler ortaya çıktı
10:15 Fenerbahçe'den Edinson Cavani hamlesi! İstanbul'a geldi
10:06 Türkiye ile İsrail arasında tarihi anlaşma: 71 yıl sonra ilk kez ikili havayolu trafiği genişletilecek
10:05 Araç sahiplerini sevindiren haber! Bu gece yarısından itibaren motorine büyük indirim
10:01 Bakan Bozdağ'ın imzaladığı genelge başsavcılıklara gönderildi: Cezaevlerinde 11-15 Temmuz'da açık görüş yapılacak
09:58 Evlilik dışı çocuğu olan Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer'in başı dertte! Çocuğunun annesinden nafaka davası
09:56 Kıskanç koca dehşeti! Önce rehin aldı sonra yakalandı, serbest kalınca eşinin masaj salonunu yaktı
09:30 Şenol Güneş kendisini şikeyle suçlayan Erman Toroğlu'nun daha az konuşmasını talep etmişti! Ağzına bant yapıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 10:49:03. #1.11#
SON DAKİKA: Yusuf Necip Seçen: "Hedefim tekrar Süper Lig'de forma giyebilmek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement