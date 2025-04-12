Yusuf Sarı Beşiktaş'a 2 Gol Attı

Başakşehirli futbolcu Yusuf Sarı, Beşiktaş maçında attığı gollerle turuncu-lacivertli formayla gol sayısını 3'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken, turuncu-lacivertlilerde galibiyet golleri Yusuf Sarı'dan geldi. Mücadelenin 62. ve 76. dakikalarında gol sevinci yaşayan Sarı, Başakşehir formasıyla gol sayısını 3 yaptı.

İkinci transfer döneminde Adana Demirspor'dan transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertli formayla ilk gol sevincini ligin 29. haftasında Eyüpspor karşısında yaşamıştı. - İSTANBUL