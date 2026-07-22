Yusuf Tunaoğlu 26. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Yusuf Tunaoğlu 26. Yılında Anıldı

22.07.2026 14:04
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Yusuf Tunaoğlu, mezarı başında anma töreniyle yad edildi.

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Yusuf Tunaoğlu, vefatının 26. yılında mezarı başında anıldı.

Kulübün açıklamasına göre Tunaoğlu'nun, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabri başında yapılan anmaya, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı, Dernekler Koordinatörü Hüseyin Belenkoğulları, divan kurulu üyeleri ile Tunaoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Organizasyon, okunan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yusuf Tunaoğlu 26. Yılında Anıldı - Son Dakika

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