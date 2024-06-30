Yusuf Yazıcı, Lille'den ayrıldığını açıkladı - Son Dakika
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Yusuf Yazıcı, Lille'den ayrıldığını açıkladı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımdan ayrıldığını duyurdu. Yazıcı, Lille'de geçirdiği süre boyunca aldığı destek ve sevgi için minnettar olduğunu belirtti. Bu sezon 42 maçta 12 gol 4 asist kaydeden Yusuf Yazıcı, ayrıca Lille ile 2020-2021 sezonunda şampiyonluk yaşadı. Ayrıca, Almanya'da devam eden 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda yer alıyor.

30.06.2024 14:09
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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Takım arkadaşlarım, antrenörlerim, tüm personel, çalışanlar ve en önemlisi taraftarlarımız. Hayatım boyunca sezinle paylaştığım anıları asla unutmayacağım. Lille'de geçirdiğim süre boyunca hepinizden aldığım destek ve sevgi için minnettarım. Bu formayı giymek bir onurdu. Her güzel şeyin bir sonu vardır; bazen yol ayrımları yeni hikayelerin başlangıcıdır. Şimdilik bu hikaye sona eriyor ama siz her zaman kalbimde olacaksın. Sonsuza kadar." ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu, bu sezon Lille formasıyla 42 maçta 12 gol 4 asist kaydetti. Yusuf Yazıcı, ayrıca Lille formasıyla 2020-2021 sezonunda şampiyonluk sevinci de yaşadı.

Almanya'da devam eden 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda da yer alan Yusuf, organizasyonda şu ana dek 2 maçta şans buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı, Lille'den ayrıldığını açıkladı - Son Dakika

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