Yusuf Yazıcı savaş yüzünden Rusya'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir! - Son Dakika
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Yusuf Yazıcı savaş yüzünden Rusya'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir!

04.03.2022 14:48

Rusya'da yabancı sporcular tek tek ülkeden ayrılıyor. Özellikle futbol savaştan derinden etkilendi. Bonservisi Lille'de olan Yusuf'un Türkiye'ye dönme ihtimalinin yüksek olduğu ortaya çıktı.

UEFA ve FIFA'nın tüm organizasyonlardan men ettiği Rusya'da futbol bitme noktasına geldi. Yabancı sporcular büyük endişe içinde. Pek çok sporcu Rusya'dan ayrıldı.

Tam da kendini bulmuştu! Yusuf Yazıcı savaş yüzünden Rusya'dan ayrılıyor

TRABZONSPOR TEMASA GEÇTİ

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Yusuf'un satın alma hakkının CSKA Moskova'da olmasına rağmen Trabzonspor 'un kulübü Lille ile temas kurduğu ve 25 yaşındaki eski futbolcusu ile ilgili bilgi aldığı bildirildi.

Tam da kendini bulmuştu! Yusuf Yazıcı savaş yüzünden Rusya'dan ayrılıyor

SATIN ALMA OPSİYONUYLA

Fransız ekibi Trabzonspor'a verdiği cevapta kararı Yusuf Yazıcı'ya bıraktığını söyledi. Eğer Yusuf Rusya'dan ayrılmak isterse anlayışla karşılanacağı iletildi. Lille'e dönüşünün ardınan eğer yeni bir süreç oluşursa Trabzonspor'a satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda görüşmelere başlanabileceği belirtildi.

2 MAÇTA TAKIMINI SIRTLADI

Sezon başında CSKA'ya kiralanan Yusuf Yazıcı, ilk maçında Spartak Moskova derbisinde frikikten fileleri havalandırdı. Sonraki kupa maçında ise 2 asist yaptı.

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Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı savaş yüzünden Rusya'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir! - Son Dakika


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