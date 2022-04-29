Yusufeli'de, "Kaymakamlık Bahar Kupası Voleybol Turnuvası" sona erdi - Son Dakika

Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen, "Kaymakamlık Bahar Kupası Voleybol Turnuvası" tamamlandı.

Yusufeli Kaymakamlığı ile Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde, 4-29 Nisan tarihleri arasında Mehmet Sosanoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 20 takım katıldı.

Turnuvanın final maçında, Yusufeli Çarşı takımını 3-1 mağlup eden Halitpaşa Ortaokulu takımı şampiyon oldu.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen törende dereceye giren takımlara ödülleri ve madalyaları, diğer takımlara ise katılım belgeleri verildi.

Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan, sosyal yaşamı hareketlendirecek etkinliklere her daim destek olacaklarını belirterek, turnuvanın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.