Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Aydın'da Devam Ediyor - Son Dakika
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Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Aydın'da Devam Ediyor

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Aydın\'da Devam Ediyor

Aydın'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında çocuklar yüzme eğitimi alıyor.

11.11.2024 11:53
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'yüzme bilmeyen kalmasın' projesi çerçevesinde Aydın'da eğitimler aralıksız devam ederken, suyla buluşan geleceğin şampiyonları da antrenmanlarına devam ediyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Aydın'da da aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde Efeler ve Didim ilçelerindeki portatif yüzme havuzları ile Nazilli yarı olimpik yüzme havuzunda 2024 yılı içerisinde de binlerce kişiye yüzme eğitimi verildi. Nazilli'de suyla buluşan ve yüzme eğitimlerine katılan çocuklar ise hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor. Geleceğin şampiyonu olmaya aday minikler ise antrenmanlarına devam ediyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Geleceğin şampiyonları suyla buluşmaya devam ediyor. Minik sporcularımız, yüzme antrenmanlarında her geçen gün kendilerini geliştiriyor hem eğleniyor, hem de sporla büyümenin tadını çıkarıyorlar" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Aydın'da Devam Ediyor - Son Dakika

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