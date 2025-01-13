Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Belgeleri Dağıtıldı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 18 Nisan 2019 tarihinde imzalanan İş Birliği Protokolü çerçevesinde yürütülmekte olan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında öğrencilere katılım belgeleri verildi.

Yüzme testi Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce belirlenen komisyon tarafından Bahçeşehir Düzce Yüzme Havuzunda gerçekleştirilerek "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yüzme eğitimi alan öğrenciler, eğitimlerinin sonunda yüzme testine tabi tutularak katılım belgesi almaya hak kazandı. Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yasemin Çağır ve Şube Müdürü Ahmet Yakupoğlu tarafından öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi. - DÜZCE