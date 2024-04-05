Yüzücü Aysu Türkoğlu, Milas-Bodrum Havalimanı'nda karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yüzücü Aysu Türkoğlu, Milas-Bodrum Havalimanı'nda karşılandı

Yüzücü Aysu Türkoğlu, Milas-Bodrum Havalimanı\'nda karşılandı

Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişini tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Türkoğlu, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar tarafından Milas-Bodrum Havalimanı'nda karşılandı. Türkoğlu, gelecek hedefinin New York'taki Manhattan olduğunu belirtti.

05.04.2024 19:22  Güncelleme: 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüzücü Aysu Türkoğlu, Milas- Bodrum Havalimanı'nda ailesi, sevenleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

20 Mart'ta "Oceans Seven" parkurlarından biri olan Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişini 7 saat 21 dakikada tamamlayan Türkoğlu, uzun yolculuğun ardından akşam saatlerinde Türk Hava Yollarına ait uçakla Milas-Bodrum Havalimanı'na indi.

"Guiness Rekorlar Kitabı" hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkoğlu, ailesi, Bodrum Belediyesi yetkilileri ile Bodrumspor Derneği Yüzme Şubesi master yüzücüleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Türkoğlu'na, alana gelen yüzücü arkadaşları tarafından Yeni Zelanda'nın savaş dansı olarak bilinen "Haka Dansı" da yapıldı. Genç yüzücü, bu sırada oldukça keyifli anlar yaşadı.

Aysu Türkoğlu, karşılamanın ardından basın mensuplarına, kanalı normal şartlarda gece yüzen sadece bir kişinin olduğunu, kendisine ve tekne kaptanına koşulların gece daha iyi olacağını söylediğini ifade etti.

Bu nedenle güneş batmadan yüzmeye başladığını belirten Türkoğlu, "7 saat 21 dakikada bu kanalı geçen Türkler arasına ben de adımı yazdırmış oldum. Bundan dolayı çok mutluyum. İnşallah bir sonraki kanallarda da adımı yazdırarak ülkeme geri döneceğim. Destekleri için herkese çok teşekkür ederim. Uzun bir yolculuğun ardından sonunda Bodrum'a ulaşabildim. Dönüş serüvenim neredeyse üç günümü aldı. Evimdeyim, çok mutluyum." diye konuştu.

Türkoğlu, bundan sonraki hedefinin 20 köprü geçişi olarak adlandırılan New York'taki Manhattan olduğunu kaydetti.

İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 30 Temmuz 2022'de 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen en genç Türk olan Aysu Türkoğlu, yaklaşık 40 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı da geçen yıl 9 Ağustos'ta 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçmiş ve bunu başaran "İlk Türk kadın ve en genç Türk sporcu" ünvanını almıştı. Açık deniz yüzücüsü Türkoğlu, 20 Mart'ta Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişini 7 saat 21 dakika 40 saniyede tamamlamıştı.

Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Manhattan, New York, Bodrum, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüzücü Aysu Türkoğlu, Milas-Bodrum Havalimanı'nda karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:37 Beşiktaş’taki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı Beşiktaş'taki yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
18:30 ABD’nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem ABD'nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem
18:07 Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
18:07 Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
17:22 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:55 Brezilya’da intikam almak isteyen bir oğul, babasının katiline mahkeme salonunda ateş açtı Brezilya'da intikam almak isteyen bir oğul, babasının katiline mahkeme salonunda ateş açtı
16:25 Ukraynalı model ve DJ sevgilisi Ferrari kazasında yanarak hayatını kaybetti Ukraynalı model ve DJ sevgilisi Ferrari kazasında yanarak hayatını kaybetti
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 21:01:37. #1.13#
SON DAKİKA: Yüzücü Aysu Türkoğlu, Milas-Bodrum Havalimanı'nda karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement