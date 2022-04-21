Zafer Alaçatıspor'un, BAL'da yoluna devam ediyor - Son Dakika

Bölgesel Amatör Lig Play-Out mücadelesi veren Alaçatıspor ile Ödemişspor arasında oynanan maçı Alaçatıspor 1-0 kazanarak BAL'a devam dedi. Alaçatspor'un zaferini kutlayan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Alaçatımızın başarısını kutluyoruz. BAL'da 2 takımı olan bir İlçe Belediye Başkanı olarak mutluluğumu dile getiririm" dedi.

Grubunu İzmir takımları arasında 2. sırada tamamlayan ve Play-Out mücadelesine hak kazanan Alaçatıspor ile Süper Amatör Ligden BAL Ligine çıkma mücadelesi veren Ödemişspor arasında oynanan karşılaşmayı Alaçatıspor 1-0 kazanan 2022-2023 sezonunda BAL Liginde mücadele etmeye hak kazandı.

Ödemişspor'un penaltı atışından yararlanamadığı karşılaşmayı son 20 dakikada 10 kişi mücadele eden Alaçatıspor 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında ceza alanı dışında topla buluşan Alaçatıspor'lu oyuncu Ersagun Akbar Karaman'ın şutunu kaleci Yaşar direğin dibinden kurtardı. 18'de yine Ersagun Akbar Karaman'ın sert şutunda savunmadan seken top direğin yanından çok az farkla kornere çıktı. İlk yarıda başka ciddi pozisyon olmayınca iki ekipte soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle girdi.

Mücadelenin ikinci yarısında dakikalar 55'i gösterdiğinde Ödemişspor'lu oyuncu Uğur'un harika pasında Şamil'in çok sert şutunu kaleci Alaçatıspor kalecisi Abdülkadir güçlükle kornere çeldi. Bu pozisyondan 1 dakika sonra Alaçatıspor'lu oyuncu Yavuz Selim Şentürk, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu ve skoru 1-0'a getirdi. Dakikalar 70'i gösterdiğinde Alaçatıspor'lu oyuncu Serhat Duman çift sarıdan Kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 10 kişi kalan Alaçatıspor, atak yapmakta zorlanınca savunma futboluna döndü ve Ödemişspor'un baskın atakları geldi.

Alaçatıspor kalecisinin kurtardığı penaltı maçta kırılma anı oldu

Mücadelenin 80. dakikasında Alaçatıspor'lu oyuncu Muhammed'in ceza alanı içinde eline topun çarpma sonucunda karşılaşmanın hakemi Erdem Temel penaltı olarak değerlendirdi. Topun başına gelen Cihat'ın vuruşunu kaleci Abdülkadir kurtardı. 90'da Süleyman'ın ortasında Mehmet'in kafası direğin dibinden auta gitti, Ödemiş yüzde yüzlük golden oldu. Karşılaşmayı Alaçatıspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

"BAL liginde 2 takımı olan bir İlçe Belediye Başkanı olarak mutluluğumu dile getiririm"

Yarımada Spor Oyunları basın lansman toplantısı nedeniyle maçı Alaçatıspor'un maçını izleyemeyen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Alaçatıspor'un galibiyetini kutlayarak, "Alaçatımızın başarısını kutluyoruz. BAL liginde 2 takımı olan bir İlçe Belediye Başkanı olarak mutluluğumu dile getiririm" dedi.

"Hak ettiğimiz galibiyeti aldık"

Maçın ardından bir açıklama yapan Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, "Galibiyetin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Taraftarımız ila, yönetimimiz ile, teknik heyetimiz ile, futbolcularımız ile hak ettiğimiz galibiyeti aldık Sezonda başarılı giderken, üstüne bastırarak söyleyeyim, lig statüsünden kaynaklı böyle bir maç oynamak zorunda kaldık. Maşta, hem taraftarımız, hem sporcularımız, hem teknik heyetimiz, hem yönetici arkadaşlarımız ellerinden geleni yaptılar. Hepsini tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun diyoruz. bal ligine devam ediyoruz. Önümüzdeki sezona daha iyi hazırlanıp, hedefimiz olan 3. Lig'e çıkmayı planlıyoruz".diye konuştu.

"Taraftarımızın varlığı ve bize verdikleri enerji bize bugün maçı kazandırdı"

Alaçatıspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz da yaptığı değerlendirmede,"Sezonun son maçını alnımızın akıyla bitirdiğimiz için çok mutluyum.. Gerçekten bir sezon boyunca yaşamadığımız şey kalmadı.. Bu maçta tıpkı yaşadıklarımızı özetleyen bir maçtı. Öne geçtik,, bir kişi eksildik, penaltıya maruz kaldık ve kalecimiz penaltıyı kurtardı ve maçı 1-0 bitirme başarısı gösterip, Alaçatıspor'u ligde tuttuk. Oyuncularımı, teknik ekibimi, personelimizi ve yönetim kurulunu bu başarıdan ötürü kutluyorum.. Gönül isterdi ki, onlara daha büyük başarılar yaşatalım. Ama olmadı. İnşallah önümüzdeki sezon herkes hak ettiği başarıyı yakalar. Son olarak bizi burada yalnız bırakmayan taraftarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Onların varlığı ve bize verdikleri enerji bize bugün maçı kazandırdı. Bu başarıyı bilhassa tataftarımıza armağan ediyorum ve şu mesajımı bütün değerli taraftarımıza gönderiyorum. 'Siz varsanız biz varız. Bizsiz olur ama sizsiz olmaz" şeklinde konuştu. - İZMİR