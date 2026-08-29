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Zafer Kupası Yarın Start Alıyor

Zafer Kupası Yarın Start Alıyor
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Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları'nın Zafer Kupası, 30 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın üçüncü etabı olan Zafer Kupası, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla yarın İstanbul Boğazı'ndan start alacak. 600'ü aşkın sporcunun katılacağı dev organizasyon, İstanbul Boğazı'nda görsel bir şölen sunacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen yarışlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda saat 14.00'te Dolmabahçe Sarayı önünden start alacak. 58 takımın mücadele edeceği yarışta, Türk bayraklarıyla donatılacak yelkenliler İstanbul Boğazı'nda eşsiz görüntüler oluşturacak.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yarışlarla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul'un eşsiz zafer coşkusunu yelkenlerimize taşıyacağımız bu rotada, tüm yelken tutkunlarına ve halkımıza unutulmaz bir seyir zevki sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Organizasyonun final etabı niteliğindeki Cumhuriyet Kupası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yine İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek. Sezon boyunca düzenlenen tüm etaplarda elde edilen puanların değerlendirileceği şampiyonluk yarışında, sezon sonunda en yüksek puana ulaşan ekip şampiyonluk kupasının sahibi olacak.

Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zafer Kupası Yarın Start Alıyor - Son Dakika

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